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مصرع 2 وإصابة آخر أثناء التنقيب عن الآثار بقنا

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مصرع 2 وإصابة آخر أثناء التنقيب عن الآثار بقنا مصرع 2 وإصابة آخر أثناء التنقيب عن الآثار بقنا

أرشيفية

لقى شخصان مصرعهما وأصيب أخر مساء اليوم ، الخميس إثر انهيار بئرعليهم نتيجة التنقيب عن الآثار بمدافن قرية ” هو ” بمركز نجع حمادى ​.​

تلقى اللواء صلاح حسان مدير أمن قنا إخطارا بإنهيار بئر على عدد من الأشخاص بنجع حمادى.

كشفت التحريات انهيار بئر من الرمال على عدد من الأشخاص أثناء تنقيبهم عن الأثار بمدافن قرية ” هو ” بنجع حمادى ونتج عنه مصرع كلا من ” صبري . أ ” 33 سنة و آخر مجهول الهوية وتم نقلهم للمشرحة، وإصابة ” النمر . أ . م ” 35 سنة مصابا بحالة إختناق وتم حجزه في قسم العظام بمستشفى بهجورة التكاملي لتلقي العلاج وجارى تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة لتنولى التحقيقات، واتخاذ الإجراءات القانونية لدفن الجثتين، وكشف ملابسات الواقعة. ​​

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