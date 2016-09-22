صور..الفريق محمود حجازى يناقش تطوير المنظومة التعليميةوالتدريبية بالقوات المسلحة

التقى الفريق محمود حجازى رئيس أركان حرب القوات المسلحة بأعضاء هيئة التدريس ومديرى الكليات والمعاهد العسكرية بالقوات المسلحة، يأتى هذا فى إطار المتابعة الدورية لمراحل التطوير والتحديث للمنظومة التعليمية ومراحل الإعداد العلمى والتأهيل التخصصى لصقل مهارات الدارسين فى المجالات العسكرية والعلمية والثقافية.

وناقش رئيس الأركان أعضاء هيئة التدريس بالمنشآت التعليمية التخصصية بالقوات المسلحة فى آليات تطوير العملية التعليمية والمناهج الدراسية وطرق وأساليب التعليم والتدريب بما يتناسب مع التطوير العلمى والتطبيقات العملية المرتبطة بها .

وأكد الفريق محمود حجازى حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على الاهتمام بمتابعة وتطوير المنظومة التعليمية باعتبارها اللبنة الأولى لبناء أجيال من المقاتلين المبدعين القادرين على دعم مسيرة التطوير والتحديث للقدرات القتالية والفنية للقوات المسلحة بما يمكنها من تنفيذ مهامها في كافة المجالات.

وأشار رئيس الأركان إلى أهمية تطوير العملية التعليمية بالكليات والمعاهد العسكرية بما يتناسب مع سمات العصر ومتطلباته فى إعداد وتأهيل القادة والضباط لتولى المهام والواجبات المكلفين بها بكفاءة تامة داخل وحدات وتشكيلات القوات المسلحة مشدداً على ضرورة مداومة البحث والإطلاع والمعرفة لمواكبة التطور العلمى فى كافة المجالات لإثراء ودعم خبراتهم العسكرية بما يمكنهم من إتخاذ القرار السليم لتنفيذ المهام والواجبات المكلفين بها للدفاع عن الوطن سلماً وحرباً.

حضر اللقاء عدد من كبار قادة القوات المسلحة .