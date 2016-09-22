أخبار عاجلة

الرئيس السوداني يصل إلى الكويت في زيارة رسمية -
موعد مباريات التصفيات النهائية لدوري مراكز شباب كرة القدم بالمنيا -
لـ"معاكسته" الطالبات على "فيس بوك".. إيقاف عضو هيئة تدريس "كفر الشيخ" عن العمل -
ضبط صياد يستخدم المبيدات الزراعية لصيد أسماك بحيرة ناصر -
وصول 367 سائحًا ميناء سفاجا لزيارة المعالم السياحية بالأقصر وأسوان -
جميل: جولات ميدانية بمديريات المحافظات استعدادًا لتطبيق لائحة "الخدمة المدنية" -
الإفتاء تطالب وسائل الإعلام العالمية بعدم تحميل الجرائم الإرهابية للمسلمين -
«خُدها ياولدي».. كيف جمعت والدة الأبنودي بين الحبيبين «الخال» و«نهال كمال» -
أسعار أشهر السيارات المستعملة في سوق العاشر -
8 الصبح - النجوم محمود الليثي وأمينة ومصطفى حجاج يقدمون أغنية كان نفسي أعيش" لأحداث تفجير الكنائس -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

«ياهو» تكشف خلال أيام تفاصيل عملية اختراق ضخمة لبيانات المستخدمين

Google+ Print
«ياهو» تكشف خلال أيام تفاصيل عملية اختراق ضخمة لبيانات المستخدمين «ياهو» تكشف خلال أيام تفاصيل عملية اختراق ضخمة لبيانات المستخدمين

ارشيفية

قال موقع “ريكود” لأخبار التكنولوجيا، اليوم الخميس، نقلًا عن مصادر مطلعة، إن شركة “ياهو” ستكشف خلال أيام تفاصيل عن اختراق بيانات شمل مئات الملايين من المستخدمين.

ولم يتضح إلى أي مدى يمكن أن يؤثر الكشف على خطة “ياهو” لبيع خدمة بريدها الالكتروني وغيرها من العمليات الأساسية الإلكترونية لشركة “فيرايزون كوميونيكيشنز”، مقابل 4.8 مليار دولار، وذلك بحسب ما جاء بموقع” رويترز”.

وبحسب رويترز ذكر تقرير موقع “ريكود” نقلًا عن مصادر لم يسمها أن “ياهو” قد تضطر لإجبار مستخدمين على تغيير كلمات السر.

جاء التقرير بعدما نشر موقع ماذربورد المتخصص في أخبار التكنولوجيا يوم 1 أغسطس ، يفيد بأن جهة قرصنة الكترونية تعرف باسم “بيس” تبيع بيانات نحو 200 مليون من مستخدمي “ياهو”.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا