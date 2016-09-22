«ياهو» تكشف خلال أيام تفاصيل عملية اختراق ضخمة لبيانات المستخدمين

قال موقع “ريكود” لأخبار التكنولوجيا، اليوم الخميس، نقلًا عن مصادر مطلعة، إن شركة “ياهو” ستكشف خلال أيام تفاصيل عن اختراق بيانات شمل مئات الملايين من المستخدمين.

ولم يتضح إلى أي مدى يمكن أن يؤثر الكشف على خطة “ياهو” لبيع خدمة بريدها الالكتروني وغيرها من العمليات الأساسية الإلكترونية لشركة “فيرايزون كوميونيكيشنز”، مقابل 4.8 مليار دولار، وذلك بحسب ما جاء بموقع” رويترز”.

وبحسب رويترز ذكر تقرير موقع “ريكود” نقلًا عن مصادر لم يسمها أن “ياهو” قد تضطر لإجبار مستخدمين على تغيير كلمات السر.

جاء التقرير بعدما نشر موقع ماذربورد المتخصص في أخبار التكنولوجيا يوم 1 أغسطس ، يفيد بأن جهة قرصنة الكترونية تعرف باسم “بيس” تبيع بيانات نحو 200 مليون من مستخدمي “ياهو”.