صور..القوات المسلحة تفتح 3 معاهد أزهرية و3 مدارس ثانوية بشمال سيناء

افتتح الفرىق أسامة عسكر قائد القيادة الموحدة لقوات شرق القناة، واللواء عبد الفتاح حرحور محافظ شمال سيناء، عدد 3 مدارس للتعليم الأساسى ومدرسة ثانوى، و3 معاهد أزهرية جديدة بمحافظة شمال سيناء، والتى تم إنشاؤها بالجهود الذاتية بالتعاون بين القوات المسلحة وعدد من المستثمرين ورجال الأعمال ومؤسسات المجتمع المدنى، والتى تمثل الأسبقية الثالثة ضمن خطة إنشاء 25 مدرسة ومعهد أزهرى، مخطط إفتتاحها بحلول العام الدراسى الجديد بمدن وقرى محافظتى شمال وجنوب سيناء.

وشملت الافتتاحات الجديدة أربعة مدارس جديدة هى مدرسة ” الرجاوين ” للتعليم الأساسى بمركز بئر العبد والتى أطلق عليها إسم الشهيد العميد أحمد عبد النبى بيومى عطوة، والتى تعمل بطاقة 8 فصول تعليمية ومزودة بكافة الأنشطة التعليمية بجانب المكتبة وقاعة الحواسب الآلية والملاعب بالإضافة إلى المكاتب الإدارىة ومبيت للمدرسين.

وتم افتتاح مدرسة للتعليم الأساسى بمنطقة جعل حملت اسم الشهيد المقدم أ.ح/ حازم إبراهيم عبد القادر، وأخرى بمنطقة نخل أطلق عليها إسم الشهيد عريف مجند أدريس حسن إدريس، حيث تضم كل مدرسة 11 فصلًا تعليميًا ومجهزة بكافة الأنشطة التعليمية والخدمية.

وتضمنت الافتتاحات الجديدة مدرسة للتعليم الثانوى بمنطقة الخربة حملت اسم الشهيد العقيد أ.ح/ مدحت طلعت حسن، والتى أقيمت بطاقة 8 فصول تعليمية متكاملة الأنشطة والمرافق والخدمات.

كما تم افتتاح معهد أزهرى للتعليم الابتدائى بقرية الروضة بمركز بئر العبد حمل اسم الشهيد جندى حسام سيد راشد قطب ومعهد القسيمة الأزهرى والذى أطلق علية اسم الشهيد محمد صبرى عبد العال، بطاقة 6 فصل تعليمى لكل معهد، وافتتاح معهد الحسنة للتعليم الأزهرى تحت إسم الشهيد حمادة فتحى عبد ربه، والذى يضم 11 فصل، ومزود بمسجد وملاعب ومبيت للمدرسين وكافة الخدمات التعليمية والإدارية.

وحضر الافتتاحات عدد من شيوخ وعواقل شمال سيناء، وعدد من رجال الأعمال وممثلى منظمات المجتمع المدنى المشاركة فى تمويل إنشاء المدارس وعدد من القيادت التنفيذية والشعبية بمحافظة شمال سيناء.