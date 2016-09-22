رسميًا.. غياب مارسيلو وكاسيميرو عن ريال مدريد لمدة 2-3 أسابيع

تلقى زين الدين زيدان المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني اليوم الخميس، تقارير طبية تؤكد غياب اللاعبين البرازيليين مارسيلو وكاسيميرو عن الملاعب لمدة تتراوح بين أسبوعين إلى ثلاثة بسبب الإصابة.

قالت صحيفة “ماركا” الإسبانية إن الفحوصات الطبية التي خضع لها كشفت عن تعرض مارسيلو لشد عضلى فى الساق اليمنى خلال لقاء فياريال بالأمس، وسيغيب لمدة أسبوعين، ومعاناة كاسيميرو من شرخ فى الساق اليسرى وسيغيب لمدة 3 أسابيع.

ويفتقد الفريق الملكي خدمات اللاعبين فى لقاءات لاس بالماس وإيبار فى الدورى، وبوروسيا دورتموند الألماني بالجولة الثانية من مرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا.