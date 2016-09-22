محافظ المنوفية يخفض مجموع القبول بالثانوية العامة إلى 221 درجة

وافق الدكتور هشام عبد الباسط، محافظ المنوفية، على خفض مجموع القبول بمرحلة الثانوى العام للعام الدراسى 2016 / 2017 بالمدارس التى لم تصل الى الكثافة المطلوبة فى كل إدارة تعليمية الى 221 درجة فقط وذلك فى 26 مدرسة ثانوى، على أن يكون القبول بباقى المدارس هو 224 درجة.

ووجه “المحافظ”، بفتح الحدود بين الإدارات فى الـ 26 مدرسة، لاستكمال الكثافة داخلها بالتنسيق بين الادارات التعليمية، وقيام مديرى هذه المدارس بأخذ اقرارات على أولياء الأمور ببقاء ابنائهم داخل هذه المدارس خلال فترة الدراسة الثانوية.

> جاء هذا القرار استجابة لطلبات أولياء الأمور وتضررهم من إرتفاع الحد الأدنى للقبول بالصف الأول الثانوى العام، مع وجود بعض المدارس التى لم تصل الى الكثافات المطلوبة.

وتحددت أسماء المدارس التى تم نزول المجموع بها بمركز شبين الكوم مدرسة اسلام نجم بزوير ، ومدرسة شبرا باص الثانوية ، ومدرسة جولدن تكس بشنوان ، ومدرسة زكى بدر الثانوية بمنشأة عصام ، وبمركز منوف مدرسة منشأة سلطان بنين ، ومدرسة زاوية رزين الثانوية المشتركة ، وبمركز الشهداء مدرسة جزيرة الحجر الثانوية المشتركة ، وبمركز الباجور مدرسة تلوانه الثانوية بنين ، ومدرسة تلوانه الثانوية بنات، وبمركز اشمون مدرسة جريس الثانوية المشتركة ، وبمركز بركة السبع مدرسة السيد البدوى الثانوية، ومدرسة الثانوية المطورة ببركة السبع ، ومدرسة هورين الثانوية ، ومدرسة كفر هلال الثانوية، ومدرسة كفر نفره الثانوية، وبمركز سرس الليان مدرسة محمود عزت الثانوية ، وبمركز السادات مدرسة عمر بن عبد العزيز الثانوية، ومدرسة الخطاطبة الثانوية، وبمركز تلا مدرسة السادات الثانوية بنين، ومدرسة كفر ربيع الثانوية المشتركة، وبمركز قويسنا مدرسة طه شبرا الثانوية، ومدرسة مصطاى الثانوية ، ومدرسة شبرا بخوم بنين، ومدرسة شبرا بخوم بنات، ومدرسة ميت بره الثانوية، ومدرسة بجيرم الثانوية.