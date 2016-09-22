12 صنفًا من الأطعمة قد يتسبب في قتلك: هناك نوع من البطاطس لا تتناوله أبدًا ...

سمر العشري

كثيرون لا يعرفون أن بعض الأطعمة العادية التي يتناولونها يوميًا في وجباتهم الغذائية، قد تتسبب في مقتلهم، تناول الكثير من الدهون والسكريات هو عادة غير صحية، تضر بصحتنا، وقد تتسبب في الكثير من الأمراض على المدى الطويل، ولكن ماذا عن الأطعمة الطبيعية التي يتناولها الكثير من الأشخاص وينصح بها أخصائيو التغذية كطعام صحي لا يسبب أي ضرر عند تناوله مثل التفاح؟

رصد موقع «رانكر» قائمة بالأطعمة التي قد تتسبب في قتلك، رغم أنها أطعمة طبيعية وصحية:

12. الكريز

فاكهة الكريز ذاتها هي آمنة للتناول ولذيذة، ولكن البذرة الموجودة داخل الكريز تحتوى على سيانيد قد يقتل من يتناولها .

11. البطاطس

البطاطس الخضراء اللون قد تتسبب في قتل من يتناولها، فعند رؤيتك لذلك النوع من البطاطس فلا تتناولها أبدًا، فبالإضافة إلى أن مذاقها مر، فإنها تنتج مادة السولانين، التي تتسبب في إصابتك بالتقيؤ، والسكتة القلبية.

10. التفاح

الكثيرون يحبون أكل ثمرة التفاح كاملة، ولكن ما لا يعرفه الكثيرون أن بذرة التفاح تحتوي على 700 ملجم من مادة السيانيد، ولكن لحسن الحظ يجب أن تأكل حوالي 200 بذرة لكي يسري مفعول مادة السيانيد، وتحتوي كل تفاحة 100 بذرة.

9. الطماطم

تحتوي أوراق وأعناق نبات الطماطم على نوع من السم، الذي قد يتسبب في آلام وانقباضات في المعدة.

8. اللوز

اللوز المُر يحتوى على مادة تتحول لمادة السيانيد داخل الجسم بعد تناوله، ولكن طهي اللوز المُر يحيد تأثير تلك المادة داخل الجسم.

7. عيش الغراب

بعض أنواع عيش الغراب قد تتسبب في حدوث آلام في المعدة إذا تناولتها بكمية قليلة، وقد تتسبب الكميات الكبيرة منها في أضرار كبيرة في الكبد والكُلى والقلب.

6. جوزة الطيب

إضافة القليل من جوزة الطيب إلى الطعام أو القهوة يمنحها مذاقًا طيبًا، ولكن لا تزيد الجرعة منه، لأنه يحتوي على مادة سامة قد تؤدي للوفاة، وفي الحالات الأقل حدة يؤدي إلى هلاوس وغثيان.

5. الفوجو

الفوجو هو طعام ياباني من الأسماك الينفوخية، التي تحتوي على مادة سامة، تسبب الشلل والاختناق، لذا فإن أطباق الفوجو يحضرها فقط طهاة حاصلون على شهادات معتمدة، وتلقوا تدريبًا في كيفية تحضيره.

4. الفاصوليا الحمراء

تحتوي الفاصوليا الحمراء على مادة سامة، وتلك المادة ليست قاتلة، ولكنها تسبب الغثيان والقيء، ولكي تتخلص من تلك المادة عليك غلي الفاصوليا لمدة 10 دقائق.

3. الأرز

ربع كوب من الأرز يحتوي على نسبة متناهية الصغر من الزرنيخ، وكي يسري مفعول الزرنيخ القاتل على جسدك، ويتسبب في الموت، فسوف تحتاج إلى 1800 كوب من الأرز، أي أن ذلك مستحيل.

2. الفاصوليا البيضاء

تحتوي الفاصوليا البيضاء على مادة السيانيد كجهاز دفاع لها، ولكن تلك المادة موجودة بنسبة ضئيلة، ويمكن التخلص منها من خلال غلي الفاصوليا في الماء.

1. الأخطبوط

هو طبق شهير في المطبخ الكوري وموجود في عدد من الدول الآسيوية، ولكن عليك أن تحذر عند تناول الأخطبوط لأن عدم مضغه جيدًا سيجعل الفتحات الماصة الموجودة في أرجله تلتصق في الحلق، وتسبب الاختناق .

شبكةعيونالإخبارية

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