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وزيرة جزائرية تدعو لحجب المواقع الإباحية والعنصرية

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وزيرة جزائرية تدعو لحجب المواقع الإباحية والعنصرية وزيرة جزائرية تدعو لحجب المواقع الإباحية والعنصرية

هدى إيمان فرعون وزيرة البريد وتكنولوجيا الإعلام والاتصال الجزائرية

دعت هدى إيمان فرعون وزيرة البريد وتكنولوجيا الإعلام والاتصال الجزائرية، اليوم الخميس، مشرعى القانون الجزائرى للتفكير فى قانون يحجب المواقع الإباحية والمحرضة على العنف والعنصرية.

وقالت فرعون، إن “وزارتها لا تتوفر على سند قانونى قانوني يتيح منع المحتوى الإباحي المضر بالمجتمع”، وفقًا لما نقلته سكاى نيوز عربية عن صحيفة الخبر الجزائرية.

وأشارت الوزيرة إلى وجود تقنيات توضع رهن إشارة الآباء لوقاية الأطفال من خطر المواد الإباحية، لكن البالغين تحت رقابة أنفسهم فقط، وفق قولها.

واعتبرت فرعون إقبال الشباب بصورة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، بمثابة خطر حقيقي، ففي الوقت الذي تجني تلك الوسائط الإلكترونية أرباحا في الخارج، تبذل الجزائر جهودا لتوفير الانترنت بتدفق كبير، بحسب تعبيرها.

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