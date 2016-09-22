صور… ماذا يفعل وحش”بوتين” بالسيارات فى المستقبل؟

أعلن معهد البحوث في السيارات والمحركات في موسكو عن إكماله تصنيع محرك ذي 12 أسطوانة خاص بمشروع “كورتيج” (الموكب) ورغبته استخدامه كأساس لتصنيع محركات أصغر حجما.

وقد لا تستخدم هذه المحركات لتزويد السيارات بها فحسب، بل لتركيبها على آليات وأجهزة ذات حجم أصغر. وصمم مهندسو المعهد محرك V12 اعتمادا على مبدأ تركيب وحدة متكاملة تتألف من عناصر منفردة وهي أسطوانات هذا المحرك ذات الحجم البالغ 547.4 سنتيمترا مكعبا كل منها.

ولا تسمح هذه التقنية بتصميم محركات تركب أسطواناتها على شكل حرف V فحسب بل بتصميم محركات يتراوح عدد أسطواناتها بين أسطوانة واحدة وأربع أسطوانات مركبة على استقامة واحدة.

وصرح مختصو المعهد في مؤتمر مهندسي السيارات بأنهم يستطيعون وضع تصميمات لمحركات مخصصة لسيارات اقتصادية رخيصة الثمن تستمد حركتها مثلا من محرك ذي أسطوانتين حجمه 1.1 لتر وقدرته 76 حصانا أو محرك ذي ثلاث أسطوانات حجمه 1.65 لتر وقدرته 181 حصانا بينما سيرفع محرك ذو أربع أسطوانات حجمه إلى 2.2 لتر وقدرته إلى 243 حصانا وسيساوي عزم التدوير لديه 380 نيوتن متر. يجوز للمعهد أن يبيع تصميمات المحركات المذكورة لشركات أخرى، أما أكبر محركاته التي تركب أسطواناته الأربع على استقامة واحدة فيصممه المعهد لصالح مشروع “كورتيج” فقط.

كما وعد خبراء المعهد بتصميم محرك ذي أسطوانة واحدة قد يركب على دراجات نارية وآليات مستخدمة في مزارع صغيرة حيث ستبلغ قدرته 41 حصانا.