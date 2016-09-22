إصابة 7 أفراد في حادث سيارتين بمهبط مطار القاهرة

شهد مهبط مطار القاهرة الدولي، حادث تصادم بين سيارتين تسبب في بعض الإصابات، وانتقلت سيارة الاسعاف الي موقع الحادث لنقل المصابين.

وأكد مصدر بالحجر الصحي بالمطار، أن سيارة “ميكروباص” تابعة لشركة مصر للطيران اصطدمت بسيارة نصف نقل بالموقع 315 بمهبط المطار، مما أدي الي أصابه ٧ أفراد، بينهم مضيفة جوية، وأضاف المصدر أن ٤ سيارات إسعاف انتقلوا إلي موقع الحادث، وتم نقل المصابين إلي مستشفي مصر للطيران، تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير إدارة الحجر الصحي بالإنابه، ومحمود غنيم مشرف الإسعاف.

وأشار المصدر، أن الفحص المصابين تبين إصابتهم بكدمات وشروخ سطحية وخدوش، والمصابين هم، مشيرة علي أحمد، مضيفة جوية، 30 سنة، ومسعد سيد محمود، سائق، 50 سنة، وهاني عبد المعبود، سائق، 30 سنة، ومحمد الظواهري، وعلي سعيد ابراهيم،و سيد أحمد عبد السيد، وإبراهيم هيكل، 52 سنة.