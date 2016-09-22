أخبار عاجلة

الرئيس السوداني يصل إلى الكويت في زيارة رسمية -
موعد مباريات التصفيات النهائية لدوري مراكز شباب كرة القدم بالمنيا -
لـ"معاكسته" الطالبات على "فيس بوك".. إيقاف عضو هيئة تدريس "كفر الشيخ" عن العمل -
ضبط صياد يستخدم المبيدات الزراعية لصيد أسماك بحيرة ناصر -
وصول 367 سائحًا ميناء سفاجا لزيارة المعالم السياحية بالأقصر وأسوان -
جميل: جولات ميدانية بمديريات المحافظات استعدادًا لتطبيق لائحة "الخدمة المدنية" -
الإفتاء تطالب وسائل الإعلام العالمية بعدم تحميل الجرائم الإرهابية للمسلمين -
«خُدها ياولدي».. كيف جمعت والدة الأبنودي بين الحبيبين «الخال» و«نهال كمال» -
أسعار أشهر السيارات المستعملة في سوق العاشر -
8 الصبح - النجوم محمود الليثي وأمينة ومصطفى حجاج يقدمون أغنية كان نفسي أعيش" لأحداث تفجير الكنائس -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

الرقابة الإدارية بكفر الشيخ: بيع 70 طن سكر للقرى بـ 4.75 جنيه للكيلو

Google+ Print
الرقابة الإدارية بكفر الشيخ: بيع 70 طن سكر للقرى بـ 4.75 جنيه للكيلو الرقابة الإدارية بكفر الشيخ: بيع 70 طن سكر للقرى بـ 4.75 جنيه للكيلو

أرشيفية

مراسل«ONA»:

أكدت هيئه الرقابة الإدارية بكفر الشيخ، أنها شنت حملات مكثفة على الأسواق لتوفير كافة السلع الغذائية والمواد البترولية وكسر إحتكار التجار ومنها السكر، وتم بيع كميات تصل إلي 70 طن سكر بسعر 4.75 جنيه للكيلو بمراكز المدن والقرى بالمحافظة .

وأضاف تقرير صادر من الرقابة الإدارية استكمالًا لمبادرة هيئة الرقابة الإدارية مع محافظة كفر الشيخ، أن القرى الأكثر فقراً ستشهد بداية من الأسبوع المقبل بيع 50 طن سكر جديدة لوصول الدعم للمواطنين بالتنسيق مع رئيس مجلس إدارة شركة الدلتا لسكر الحامول ورئيس مصانع الشركة، على أن يتم البيع من خلال مفتشي ورئيس ونواب رئيس المدينة.

وأضح تقرير الهيئة، أنها نسقت مع عماد حبيب وكيل وزارة التموين، لتشديد الرقابه على الأسواق لتوفير السلع الاستراتيجية ومستلزمات الإنتاج.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
الزراعة: طوارئ بمديريات الطب البيطري.. وطرح 25 طن أسماك بمنافذ التموين

الزراعة: طوارئ بمديريات الطب البيطري.. وطرح 25 طن أسماك بمنافذ التموين

نشر رابط موقع تحديث بيانات البطاقات التموينية لـ 19 مليون مواطن والخطوات التفصيلية لتجنب إيقافها

نشر رابط موقع تحديث بيانات البطاقات التموينية لـ 19 مليون مواطن والخطوات التفصيلية لتجنب إيقافها

بالصور- "مصراوي" يوضح خطوات تحديث البطاقات التموينية إلكترونياً

بالصور- "مصراوي" يوضح خطوات تحديث البطاقات التموينية إلكترونياً

''التموين'' تطلق البوابة الإلكترونية.. وتعلن خطوات تحديث بيانات البطاقات

''التموين'' تطلق البوابة الإلكترونية.. وتعلن خطوات تحديث بيانات البطاقات