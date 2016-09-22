الرقابة الإدارية بكفر الشيخ: بيع 70 طن سكر للقرى بـ 4.75 جنيه للكيلو

مراسل«ONA»:

أكدت هيئه الرقابة الإدارية بكفر الشيخ، أنها شنت حملات مكثفة على الأسواق لتوفير كافة السلع الغذائية والمواد البترولية وكسر إحتكار التجار ومنها السكر، وتم بيع كميات تصل إلي 70 طن سكر بسعر 4.75 جنيه للكيلو بمراكز المدن والقرى بالمحافظة .

وأضاف تقرير صادر من الرقابة الإدارية استكمالًا لمبادرة هيئة الرقابة الإدارية مع محافظة كفر الشيخ، أن القرى الأكثر فقراً ستشهد بداية من الأسبوع المقبل بيع 50 طن سكر جديدة لوصول الدعم للمواطنين بالتنسيق مع رئيس مجلس إدارة شركة الدلتا لسكر الحامول ورئيس مصانع الشركة، على أن يتم البيع من خلال مفتشي التموين ورئيس ونواب رئيس المدينة.

وأضح تقرير الهيئة، أنها نسقت مع عماد حبيب وكيل وزارة التموين، لتشديد الرقابه على الأسواق لتوفير السلع الاستراتيجية ومستلزمات الإنتاج.