صور..«ثقافة أسوان والأزهر» يدشنان حملة لتوعية المترددين على المقاهى الثقافية

مراسل«ONA»:

دشنت مديرية الثقافة‎ بأسوان، حملة لتوعية المترددين علي المقاهي الثقافية ، بالاشتراك مع منطقة وعظ أسوان.

يأتى ذلك فى إطار التعاون بين فرع ثقافة اسوان التابع لاقليم جنوب الصعيد الثقافى والأزهر الشريف والأوقاف و”منطقة وعظ اسوان”.

وقال محمد إدريس، وكيل وزارة الثقافة بأسوان، إن مشروع المقاهى الثقافية يأتى بناءًا على بروتوكول التعاون بين الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة دكتور سيد خطاب والأزهر الشريف برئاسة فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر.

وأضاف، أن المشروع يهدف الى توعية المترددين على المقاهى فى مختلف مدن ومراكز محافظة أسوان.