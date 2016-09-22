بالصور: المطرب حمادة هلال يلبي دعوة طفلة قهرت السرطان مرتين

استجاب المطرب الشعبي حماده هلال لدعوة عاجلة من مستشفى سرطان الأطفال بالقاهرة، لتحقيق أمنية ملحة لطفلة انتهت من رحلة علاجها من المرض اللعين، وتمنت أن تقابله قبل العودة لمحافظتها الأصلية الأقصر بأقصى جنوب مصر.

حماده نشر صورة له مع الطفلة الصغيرة سلوان عبر حسابه الموثق بموقع الفيس بوك وعلق عليها قائلاً: "الحمد لله على شفاء سلوان"، وأضاف: "قام الفنان حمادة هلال بزيارة الطفلة سلوان بطلة مستشفى 57357 قبل عودتها لمدينتهم الأقصر، بعد تعافيها وذلك تحقيقاً لأمنيتها بلقاء الفنان حمادة هلال وإسعادها قبل سفرها بعد أن أكدت خلال برنامج "للرجال فقط" الذي استضافها اليوم أن حمادة هلال هو مطربها المفضل".

وكان حمادة هلال قد استمع لقصة سلوان خلال البرنامج الذي يقدمه أكرم حسني وكريم الحميدي، وعرف انها فقدت بصرها بعد اصابتها بالسرطان مرتين، لكنها استطاعت ان تهزم المرض بعد تلقيها العلاج والرعاية داخل مستشفى 57357 وبمساعدة ودعم جميع العاملين في المستشفى حتى شفيت تماماً.

و طلبت سلوان من د.شريف ابو النجا مدير المستشفى ان يساعدها في تحقيق حلمها بالظهور كمذيعة بأحد برامج نجوم اف ام .. وعلى الفور اجرى المدير اتصالاته بمديرة الشبكة هالة حجازي التي رحبت فوراً .. وخصصت لها حلقة كاملة من برنامج للرجال فقط مع أكرم حسني وكريم الحميدي والتي أذيعت أمس.