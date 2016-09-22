أخبار عاجلة

الرئيس السوداني يصل إلى الكويت في زيارة رسمية -
موعد مباريات التصفيات النهائية لدوري مراكز شباب كرة القدم بالمنيا -
لـ"معاكسته" الطالبات على "فيس بوك".. إيقاف عضو هيئة تدريس "كفر الشيخ" عن العمل -
ضبط صياد يستخدم المبيدات الزراعية لصيد أسماك بحيرة ناصر -
وصول 367 سائحًا ميناء سفاجا لزيارة المعالم السياحية بالأقصر وأسوان -
جميل: جولات ميدانية بمديريات المحافظات استعدادًا لتطبيق لائحة "الخدمة المدنية" -
الإفتاء تطالب وسائل الإعلام العالمية بعدم تحميل الجرائم الإرهابية للمسلمين -
«خُدها ياولدي».. كيف جمعت والدة الأبنودي بين الحبيبين «الخال» و«نهال كمال» -
أسعار أشهر السيارات المستعملة في سوق العاشر -
8 الصبح - النجوم محمود الليثي وأمينة ومصطفى حجاج يقدمون أغنية كان نفسي أعيش" لأحداث تفجير الكنائس -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

بالصور: المطرب حمادة هلال يلبي دعوة طفلة قهرت السرطان مرتين

Google+ Print

الخميس 22-09-2016 20:34

استجاب المطرب الشعبي حماده هلال لدعوة عاجلة من مستشفى سرطان الأطفال بالقاهرة، لتحقيق أمنية ملحة لطفلة انتهت من رحلة علاجها من المرض اللعين، وتمنت أن تقابله قبل العودة لمحافظتها الأصلية الأقصر بأقصى جنوب .

حماده نشر صورة له مع الطفلة الصغيرة سلوان عبر حسابه الموثق بموقع الفيس بوك وعلق عليها قائلاً: "الحمد لله على شفاء سلوان"، وأضاف: "قام الفنان حمادة هلال بزيارة الطفلة سلوان بطلة مستشفى 57357 قبل عودتها لمدينتهم الأقصر، بعد تعافيها وذلك تحقيقاً لأمنيتها بلقاء الفنان حمادة هلال وإسعادها قبل سفرها بعد أن أكدت خلال برنامج "للرجال فقط" الذي استضافها اليوم أن حمادة هلال هو مطربها المفضل".

وكان حمادة هلال قد استمع لقصة سلوان خلال البرنامج الذي يقدمه أكرم حسني وكريم الحميدي، وعرف انها فقدت بصرها بعد اصابتها بالسرطان مرتين، لكنها استطاعت ان تهزم المرض بعد تلقيها العلاج والرعاية داخل مستشفى 57357 وبمساعدة ودعم جميع العاملين في المستشفى حتى شفيت تماماً.

و طلبت سلوان من د.شريف ابو النجا مدير المستشفى ان يساعدها في تحقيق حلمها بالظهور كمذيعة بأحد برامج نجوم اف ام .. وعلى الفور اجرى المدير اتصالاته بمديرة الشبكة هالة حجازي التي رحبت فوراً .. وخصصت لها حلقة كاملة من برنامج للرجال فقط مع أكرم حسني وكريم الحميدي والتي أذيعت أمس.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
تعاون مصري- سعودي لتسويق منتجات الإنتاج الحربي داخل المملكة

تعاون مصري- سعودي لتسويق منتجات الإنتاج الحربي داخل المملكة

«دعم مصر»: مواجهة الإرهاب مسئولية كل المصريين

«دعم مصر»: مواجهة الإرهاب مسئولية كل المصريين

الإسكان تطرح مناقصات لتركيب مرافق «دار مصر» بالمدن الجديدة

الإسكان تطرح مناقصات لتركيب مرافق «دار مصر» بالمدن الجديدة

مذيعة المحور لـ«الإرهابيين»: «اقتلوا وخربوا وفجروا.. مصر هتفضل قوية»

مذيعة المحور لـ«الإرهابيين»: «اقتلوا وخربوا وفجروا.. مصر هتفضل قوية»