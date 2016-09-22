جراحة عاجلة للفنانة ليلى علوي في باريس

بعد معاناة دامت أربعة أشهر كاملة مع الآلام المبرحة إثر تمزق أربطة الكتف الأيمن، خضعت النجمة ليلى علوي لجراحة عاجلة في العاصمة الفرنسية باريس، وعادت للقاهرة بتوصية طبية بعدم مغادرة المنزل لمدة شهر ونصف بالكامل منعاً لأية مضاعفات.

ليلى أعلنت عن الخبر بنفسها عبر بيان رسمي نشرته بكل صفحاتها الموثقة بمواقع التواصل الاجتماعي قالت فيه: "عادت بسلامة الله إلي القاهرة الفنانة ليلي علوي بعد رحلة علاج قصيره بفرنسا، وكانت الفنانة ليلى علوي قد أصيبت أثناء تصويرها أحد المشاهد بعمل من أعمالها العام الماضي ونصحها الأطباء بالراحة إلا انها أصرت علي استكمال التصوير رغم اصابتها وفاء لالتزامها تجاه جمهورها وشركاءها في العمل ، مما ترتب عليه مضاعفات أدت إلي ضرورة اجراء جراحة لأربطة الكتف الأيمن.

أضاف البيان: وقد نصح الطبيب المعالج بروفيسور لوران لافوس الفنانة ليلي علوي بالراحة التامة لمدة شهر ونصف ، وتعكف ليلى علوي علي قراءة عدد من السيناريوهات والأعمال المعروضة عليها حالياً".

يذكر أن ليلى أصيبت بالتهاب بفقرات العنق أثناء عروض البث المباشر لبرنامج "مذيع العرب"، وبعدها ظهرت برقبة طبية، ثم خاضت تجربة تصوير مسلسل "هي ودافنشي" وفيلم "الماء والخضرة والوجه الحسن، وظهرت فجأة بدعامة للكتف الأيمن أثناء مشاركتها في العرض الخاص لفيلمها الأخير، واختفت بعدها عن الأنظار بحجة أنها بحاجة لعطلة قصيرة مع ابنها خالد، وتبين فيما بعد أنها بحاجة لجراحة عاجلة لمنع تدهور حالتها الصحية.

أسرة "سيدتي نت" تتمنى الشفاء العاجل للفنانة الكبيرة ليلى علوي.