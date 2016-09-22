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ماذا يقول كاظم الساهر عن ألبومه الجديد "كتاب الحب"؟

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الخميس 22-09-2016 22:30

أعلنت شركة "بلاتينوم ريكوردز" للإنتاج والتوزيع الموسيقي عن إصدارها الألبوم المنتظر للفنان كاظم الساهر بعنوان "كتاب الحبّ"، ويتضمّن 11 أغنية من أشعار نزار قبّاني وألحان كاظم الساهر.

وفي هذا السياق، أوضح الساهر أنه قد أشرف بنفسه على المحتوى الغنائي والموسيقي للألبوم، مُشيداً بالمجهود الانتاجي الكبير الذي حرصت "بلاتينوم ريكوردز" على توفيره. وأضاف: "إنّ هذا الألبوم هو من أجمل الألبومات التي أصدرتُها حتى اليوم، فكلّ أغنية من أغنياته تحكي فصلاً من فصول كتاب الحب." وعن تعاونه مع "بلاتينوم ريكوردز"، أكّد القيصر على أن التعاون جاء مثمراً، مشيداً بحرفيّة فريق العمل.

من جهته، هنّأ مدير "بلاتينوم ريكوردز"، تيمور مرمرشي، الجمهور بصدور "كتاب الحبّ"، وعبّر عن فخره بالألبوم الذي أسماه بـ "التحفة الفنيّة التي لا يمكن مقارنتها بأيّ إصدار غنائيّ آخر".

تجدر الإشارة إلى أنّ أوركسترا "كييف فول هارمونيك" شاركت في تسجيل الأغنيات التي وزّع معظمها ميشال فاضل، فيما وزّع هشام نياز ثلاث أغنيات.

يتضمّن ألبوم "كتاب الحب" 11 أغنية هي: من كتاب الحب، رسالة حب صغيرة، كوني امرأة، عيد العشاق، لو لم تكوني أنتِ في حياتي، زُر مرّةً، شؤون صغيرة، قصة خلافاتنا، تناقضات، لجسمك عطر خطير النوايا، فاكهة الحب.

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سيدتي