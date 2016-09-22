نقابة الموسيقيين تطالب بتنفيذ القوانين المتعلقة بعمل الأجانب في لبنان

تقدمت نقابة الموسيقيين في لبنان التي يترأسها الفنان مروان خوري بكتاب إلى مديرية الامن العام، تطالب فيه منها تنفيذ القوانين النافذة المتعلقة بحق عمل الموسيقيين الاجانب في لبنان.

وجاء في كتاب النقابة أنه يعمل في المطاعم والملاهي والفنادق والمنتجعات وصالات الأفراح في لبنان منذ اربع سنوات- بالإشارة الى الفنانين السوريين- موسيقيين ومغنين غير لبنانيين لا يملكون مستندات شرعية وقانونية تسمح لهم بمزاولة العمل، وفق ما ينص عليه القانون العمل وقانون تنظيم المهنة في لبنان، مضيفاً أن هذا الامر يؤثر يؤثر سلباً على الموسيقيين والمغنين اللبنانيين، حيث يتم استبعادهم لمصلحة موسيقيين ومغنين غير لبنانيين يرضون ببدل أتعاب ضيل جداً، لا تلبي مصاريف واحتياجات الموسيقي أو المغني اللبناني.

كما أوضح الكتاب ان الإستمرار في هذا المسار وعدم وجود ضوابط قانونية سيؤدي إلى إلحاق الأذى بالموسيقيين والمغنين اللبنانين، وإجبارهم على البحث عن رزقهم خارج لبنان.

وأشارت النقابة انها لا تمانع عمل الموسيقيين والمغنين غير اللبنانيين في لبنان، لكنها تطالب بتنفيذ القوانين النافذة بحق مشغليهم الذين يستغلونهم لكي يضاعفوا أرباحهم ويمنعوا عن الدولة الرسوم المتوجبة على أي موسيقي أو مغني يعمل في لبنان .

وطالبت النقابة ايلاء هذا الموضوع الإهتمام الكافي وايجاد الحلول المناسبة قبل فوات الاوان، لان عائلات الموسيقيين تعاني من الاوضاع المعيشية الصعبة، مؤكدة أنها تبدي استعداداً لوضع كل المعطيات الموجودة عندها بين يدي الامن العام.

وبناء عليه طلبت نقابة الموسيقيين باصدار بيان في كافة وسائل الإعلام بالتعاون مع وزارة السياحة والداخلية ومديرتي العام والامن الداخلي يتضمن تحذيراً إلى اصحاب المطاعم والمقاهي والفنادق والملاهي الليلية من استخدام موسيقيين ومغنين غير لبنانيين، من دون حيازاتهم اوراقاً ثبوتية، كما طالبت النقابة من الاجهزة الرقابية في الجهات المختصة التعاون معها من أجل حفظ حقوق الموسيقيينيتمنكوا من العمل ضمن القوانين اللبنانية.

وهذه نسخة عن الكتاب الذي تقدمت به النقابة الى الامن العام