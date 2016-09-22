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الشرطة تحقق مع براد بيت بتهمة إساءة معاملة أطفاله

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الخميس 22-09-2016 20:25

بدأت الأمور بين الممثل والمخرج الأمريكي براد بيت Brad Pitt وزوجته مندوبة الأمم المتحددة لشؤون اللاجئين أنجلينا جولي Angelina Jolie تأخذ منحىً قضائياً بعد أن تدخلت الشرطة للتحقيق مع النجم بتهمة الإساءة لأطفاله.

فقد خضع النجم البالغ من العمر 52 عاماً للتحقيق من قبل السلطات الحكومية بتهمة الإساءة اللفظية والجسدية تجاه أطفاله.

وذكرت وسائل إعلام عالمية أن براد كان قد فقد أعصابه بعد أن تناول كمية كبيرة من الكحول جعلته ثملاً للغاية أثناء رحلة بطائرة خاصة يوم الأحد المنصرم، فأخذ يصرخ بوجه أولاده ويعاملهم معاملة سيئة.

وعلى ذلك تقدمت زوجته النجمة البالغة من العمر 40 عاماً بطلب الطلاق في اليوم التالي.

ومن المتوقع أن ترسل الجهات الحكومية مشرفين وأخصائيين للتحدث مع الأطفال في موضوع إساءة والدهم لهم.

وفي الوقت عينه، نفى مصدر مقرب من الممثل أن يكون ارتكب أي إساءة تجاه أطفاله، مؤكداً أن براد حاول إنقاذ زواجه بعرضه الذهاب للعلاج من تعاطي الكحول والمخدرات.

يذكر أن انجلينا جولي لا تنوي أن تحرم براد بيت من أطفاله، الا أنها لن تسمح بأي زيارة بينه وبينهم في الوقت الحالي.

 

بالفيديو.. كيف علّق جورج كلوني على خبر طلاق انجلينا جولي وبراد بيت؟

 

 

 

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