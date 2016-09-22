تقرير في الجول - كيف كان سينقذ ميسي ريال مدريد من التعادل أمام فياريال؟

شهدت الجولة الخامسة من الليجا سقوط كل من ريال مدريد وبرشلونة وأتليتكو في فخ التعادل ليبقى الوضع على ما هو، لكن حدثت مفارقة كانت قد تنقذ الميرنجي.

بعيدا عن نتيجة الثلاثي هذا الأسبوع سنسلط الضوء على لقطة مكررة حدثت في المباراتين، تلك اللقطة التي نتج عنها تقدم فريق فياريال في سانتياجو بيرنابيو بالشوط الأول وكيف كان من الممكن أن ينقذ ميسي ريال مدريد من هذا الهدف؟

في الدقيقة 40 من المباراة بدأ مارسيلو في الشعور بآلام في قدمه اليمنى وبدأ في القيام بعمل "سترتشات" خلال تواجده في أرض الملعب واستمرت محاولته لمدة دقيقتين دون توقف اللعب ولكنه قرر طلب الاستبدال في النهاية.

خروج مارسيلو تسبب في نقل دانيلو بشكل تلقائي إلى الجانب الأيسر مع انتظار دخول داني كارباخال ليشغل مركزه كظهير أيمن، ولكن ما حدث أن كارباخال لم يدخل!

كارباخال بدأ في الاستعداد من أجل النزول لأرض الملعب ولكنه لم يستطع مجاراة سرعة مارسيلو في الخروج الذي خرج من أرض الملعب خلال 30 ثانيه من نزول الجهاز الطبي ليقرر الحكم مواصله اللعب سريعا وتأجيل تبديل كارباخال الذي اضطر للانتظار لمدة ثلاث دقائق أخرى من أن أجل يدخل كبديل.

خلال ثلاث دقائق نجح فياريال في استغلال النقص العددي لريال مدريد، حيث كاد أن يستغل هجمة مرتدة من الجانب الأيمن "الخالي" ونجح رفائيل فاران في تشتيت الكرة ولكن في المحاولة الثانية نجح مانويل تريجيروس لاعب وسط فياريال في أن يستعيد الكرة من فاران ويسدد كرة صدها سيرخيو راموس بيده لتكون ركلة جزاء لفياريال بالدقيقة 45.

ثلاث دقائق بـ10 لاعبين كانت كافيه لفياريال ليصنع الفارق بالشوط الأول الذي ظل متكافئا أغلب أوقات المباراة ويصنع هدفا ساهم في حصوله على نقطه من سنتياجو بيرنابيو.

إصابة ميسي

في اليوم ذاته ولكن في كامب نو، شهدت مباراة برشلونة وأتليتكو واقعة مشابهة بإصابة ليونيل ميسي وخروجه بشكل اضطراري في الدقيقة 59 بسبب آلام في العضلة الأمامية لقدمه اليمنى ولكن الأرجنتيني لم يكرر خطأ مدافع ريال مدريد.

ميسي كان على وشك الخروج من أرض الملعب بسبب الإصابة ولكن مع استدعاء أردا توران للنزول قام ميسي بالجلوس على أرض الملعب وخلع حذائه داخل الملعب لإضاعة بعض الثواني حتى نزول الجهاز الطبي ويعطي زميله فرصه الاستعداد للدخول مباشرة كبديل.

تلك التفاصيل قد تبدو صغيرة في كرة القدم ولكنها دائما ما تصنع فوارقا كبيرة بالنتائج النهائية، مارسيلو خرج خلال 30 ثانيه وعلى العكس خرج ميسي بعد أكثر من دقيقه لينتظر حتى جاهزية أردا توران الذي كان متواجدا على خارج الملعب ليدخل كبديل مباشرة.