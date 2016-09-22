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' أسطورة ستوك ' : علينا الاعتماد على رمضان.. وما لا يجب أن يفعله

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تحدث ميك بيتش لاعب ستوك سيتي عن رمضان صبحي جناح الأهلي السابق والمحترف في صفوف الفريق الإنجليزي وذلك بعد ظهوره الرسمي الأساسي الأول له مع الفريق.

وشارك صاحب الـ19 عاما لأول مرة أساسيا مع ستوك هذا الموسم، في الخسارة من هال سيتي 2-1 في الدور الثالث من كأس الرابطة. (شاهد - كل ما قدمه رمضان أمام هال)

موقع "ستوك سينتينل" المتخصص في أخبار ستوك،نشر يوم الخميس حوارا مطولا مع ميك بيتش والذي لعب في صفوف الفريق منذ 1968 وحتى 1976 والذي وصفه الموقع بـ"الأسطورة"، وتحدث من خلاله عن رمضان.

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وتحدث "أسطورة ستوك" عن رمضان صبحي قائلا: "لاعب مثل رمضان عندما تمتلكه في فريقك عليك الاعتماد عليه".

وأضاف "إذا لم تعتمد عليه وتزوده بشكل دائم بالكرات، وقتها سيكون عليه العودة إلى الخلف لاستخلاص الكرة. وهذا ما لا يجب عليه أن يفعله".

وواصل لاعب ستوك التاريخي حديثه عن رمضان والذي أشار الموقع أنه "حصل على جائزة أفضل لاعب في المباراة"، قائلا: "في بعض الأحيان أمام المنافس، كان عليه مواصلة الركض مستغلا سرعته ومهاراته، ولكنه لم يفعل ذلك وفضل الوقوف".

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