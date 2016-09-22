تقرير في الجول - قبل رمضان صبحي.. ماذا قدم المصريون خلال أول 7 مباريات في إنجترا

4 مشاركات و133 دقيقة حصيلة ظهر رمضان صبحي مع ستوك سيتي في جميع المسابقات الإنجليزية حتى الآن. ليس غريبا قلة دقائق لعب المحترف المصري حتى الآن، والدليل التجارب المصرية السابقة.

رمضان صبحي انضم لصفوف ستوك سيتي بداية الموسم قادما من الأهلي، وبعد مرور 7 مباريات لفريقه في المسابقات الإنجليزية، لم يظهر النجم المصري الشاب سوى مرتين في الدوري الإنجليزي بواقع 14 دقيقة ، ومثلهما في كأس الرابطة الإنجليزية لكن بعدد دقائق أكبر وصل إلى 119 دقيقة.

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البعض يرى أن رمضان في هذه الفترة القصيرة له بالملاعب الإنجليزية لم يشارك كثيرا، لكن أرقام اللاعبين المصريين اللذين احترفوا في الدوري الإنجليزي قبل رمضان تشير إلى غير ذلك.

في هذا السياق يستعرض معكم FilGoal.com ما قدمه اللاعبين المصريين في الفترات الأولى لاحترافهم في إنجلترا.

أحمد حسام "ميدو"

انتقل ميدو من نادي روما الإيطالي إلى توتنام الإنجليزي بداية عام 2005 على سبيل الإعارة، وخلال أول 7 مباريات له مع السبيرز لم يشارك في أي دقيقة.

وكانت هذه المباريات بواقع 5 في الدوري الإنجليزي ومباراتين في كأس الاتحاد الإنجليزي، قبل أن يشارك لأول مرة أمام بورتسموث لمدة 62 دقيقة واستطاع تسجيل هدفين في هذه المباراة.

حسام غالي

قائد الأهلي الحالي الذي انتقل للدوري الإنجليزي بداية عام 2006 من نادي فينورد الهولندي إلى توتنام.

غالي واجه صعوبة حتى حصل على فرصة للمشاركة مع توتنام في المباريات بعدما غاب عن 18 مباراة متتالية في الدوري الإنجليزي لم يظهر خلالهم في قائمة فريقه ولا مرة.

وفي أول مشاركة له مع توتنام لعب غالي 90 دقيقة أمام مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي خلال مباراة خسرها السبيرز بهدف دون رد.

محمد شوقي

لاعب وسط الأهلي السابق احترف في الدوري الإنجليزي في موسم 2007/2008 وانضم لصفوف فريق ميدلزبره.

ومثل ميدو وغالي لم يشارك شوقي في المباريات الأولى لفريقه وغاب عن أول 7 مواجهات لميدلزبره في المسابقات الإنجليزية.

وكان الظهور الأول لشوقي مع "البورو" في المباراة الثامنة له أمام توتنام في كأس رابطة الأندية الإنجليزية للمحترفين "كابيتال وان" وخسرها ميدلزبره بهدفين دون رد، ولعب خلال هذا اللقاء 45 دقيقة.

أحمد المحمدي

رغم انتقاله مباشرة من الدوري المصري للدوري الإنجليزي موسم 2010/2011 إلا أن أحمد المحمدي شارك بشكل أساسي مع فريقه سندرلاند.

وانتقل المحمدي من صفوف إنبي إلى سندرلاند على سبيل الإعارة بعدما طلب ستيف بروس المدرب الإنجليزي الشهير التعاقد معه بسبب تألقه مع منتخب مصر في بطولة الأمم الإفريقية 2010.

المحمدي شارك مع سندرلاند بشكل مستمر في أول 11 جولة في الدوري الإنجليزي وقدم أداء مميز وصنع هدف.

وخلال أول 11 مباراة له مع سندرلاند شارك المحمدي في 845 دقيقة.

أحمد فتحي

انضم أحمد فتحي لنادي شيفيلد يونايتد بداية عام 2007 قادما من الإسماعيلي وغاب عن أول مباراتين لفريقه في الدوري الإنجليزي.

وبعدما غاب عن مباراتين لفريقه شارك فتحي في 3 مباريات متتالية أمام توتنام وشارك في هذا اللقاء لمدة 18 دقيقة فقط.

ثم لعب مباراتين كاملتين أمام كل من ليفربول وإيفرتون، قبل يغيب عن باقي مباريات شيفيلد لنهاية الموسم.

محمد صلاح

نجم روما الحالي الذي انتقل للدوري الإنجليزي بداية عام 2014 منضما لصفوف تشيلسي قادما من بازل السويسري.

محمد صلاح غاب أول 3 مباريات له مع تشيلسي بواقع مباراتين في الدوري وأخرى في كأس إنجلترا.

ثم ظهر صلاح في المباراة الرابعة له ليشارك في 12 دقيقة أمام نيوكاسل يونايتد، ثم شارك في مباراة تشيلسي ضد وست بروميتش ألبيون ولعب دقيقة واحدة فقط.

بعد ذلك عاد صلاح للغياب في 4 مباريات متتالية لتشيلسي في الدوري الإنجليزي، ليكون حصيلة ظهوره في أول 10 مواجهات له في إنجلترا 3 مرات فقط.

محمد النني

بعدما انتقل لصفوف أرسنال قادما من بازل بداية عام 2016 غاب محمد النني عن أول 5 مباريات لفريقه في الدوري الإنجليزي.

لكن في هذه الفترة ظهر النني مع أرسنال مرتين في بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، أمام كل من بيرنلي وواتفورد، ليكون ظهوره في أول 7 مباريات له مع المدفعجية مرتين فقط.