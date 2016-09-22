أنشيلوتي: زيدان يتمتع بالكاريزما واحترام اللاعبين

(إفي): قال الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لبايرن ميونيخ الألماني إن الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد يتمتع "بكاريزما وباحترام اللاعبين".

وفي مقابلة نشرتها اليوم صحيفة (ليكيب) الفرنسية قال أنشيلوتي المدرب الأسبق للريال "تدريبه لريال مدريد أمر جيد بالنسبة له وللنادي.. رأيته عندما كان مساعدي والسر يكمن في أنه يتمتع باحترام اللاعبين. كانت هناك مشكلات بين اللاعبين و(رافائيل) بنيتيز وبوصول زيزو تغير كل شيء. كل اللاعبين أصبحوا تحت خدمته".

وأكد أنشيلوتي أنه نصح زيدان بالبقاء في مدريد عندما تلقى قبل عامين عرضا من نادي جيروندين دو بوردو، ورحب بقراره بقبول تدريب ريال مدريد كاستيا (الرديف).

وتابع "لقد اجتهد كثيرا. تحلى بالشجاعة ليعمل معي كمساعد وتدريب كاستيا. يعرف النادي جيدا. اعتقد أن ريال مدريد به اجواء جيدة".

وأشار إلى أن الفارق الرئيسي بين بايرن ميونخ وريال مدريد بالنسبة له هو الرئاسة "الشيء الجديد هنا أن الرئيس (فرانز بيكنباور) كان لاعبا وبالتالي يدرك أسهل ما يحدث".

وأضاف "في مدريد هناك الكثير من الضغط الخارجي. الكثير من الصحف والإذاعات ومحطات التليفزيون. هذا ملحوظ. في ألمانيا الأجواء مختلفة".

من ناحية أخرى، أعرب أنشيلوتي عن اعتقاده بأن فرق ريال مدريد وبرشلونة ومانشستر سيتي وباريس سان جيرمان هي الأخطر أمام البايرن في دوري أبطال اوروبا، ويتمني تجنبها قبل نصف النهائي.

وعن أتلتيكو مدريد وصيف نسخة العام الماضي ومنافسه في الجولة الثانية بدور المجموعات الأسبوع المقبل، قال أنشيلوتي "المباريات لا تكون سهلة إطلاقا أمامهم بسبب أسلوبهم المنظم وشراستهم الهجومية وكثافتهم".