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صدمة لريال مدريد.. كاسيميرو يغيب 3 أسابيع للإصابة

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صدمة لريال مدريد.. كاسيميرو يغيب 3 أسابيع للإصابة صدمة لريال مدريد.. كاسيميرو يغيب 3 أسابيع للإصابة

تأكد غياب كاسيميرو لاعب وسط ريال مدريد لمدة 3 أسابيع عن فريقه بسبب الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة إسبانيول بالدوري الإسباني.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن كاسيميرو يعاني من إصابة بشرخ في عظمة الشظية للساق اليسرى، تبعده عن الملاعب لمدة 3 أسابيع.

وخرج الدولي البرازيلي بعد 19 دقيقة فقط من مباراة إسبانيول في الجولة الرابعة للدوري الإسباني بسبب الإصابة، في اللقاء الذي فاز به الملكي بهدفين دون رد.

وغاب كاسيميرو عن صفوف ريال مدريد في التعادل الأخير أمام فياريال بهدف لكل فريق.

وبذلك يغيب لاعب الوسط المدافع عن مباريات ريال مدريد أمام كل من لاس بالماس وإيبار وريال بيتيس في الدوري الإسباني، وعن مواجهة بروسيا دورتمود في دوري أبطال أوروبا.

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