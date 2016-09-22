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وزير الخارجية يعقد جلسة مشاورات مع نظيره المجرى على هامش اجتماعات الأمم المتحدة

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وزير الخارجية يعقد جلسة مشاورات مع نظيره المجرى على هامش اجتماعات الأمم المتحدة وزير الخارجية يعقد جلسة مشاورات مع نظيره المجرى على هامش اجتماعات الأمم المتحدة

جانب من اللقاء

أجرى السيد سامح شكري وزير الخارجية محادثات سياسية مع نظيره المجرى يوم الخميس ٢٢ سبتمبر الجاري على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية أن جانبًا كبيرًا من المحادثات تناول مسار العلاقات الثنائية والتعاون القائم بين البلدين ورسيا في مجال السكك الحديدية، كما حرص الوزير المجرى على الاستماع إلى تقييم الوزير شكري للأوضاع في كل من سوريا ولبنان، بما في ذلك التحديات المرتبطة بتثبيت وقف إطلاق النار في سوريا والحاجة إلى استئناف المحادثات السياسية في أسرع وقت.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية، بأن اللقاء تناول أيضا علاقات مع الاتحاد الأوروبي، حيث أكد الوزير المجرى على بلاده تقف دائما داعمة لمصر في المحافل الدولية، وأنه يمكن لمصر أن تعتمد على المجر كشريك وصديق وفي في إطار الاتحاد الأوروبي. كما تطرقت المحادثات إلى إجراءات اختيار سكرتير عام الأمم المتحدة الجديد ورؤية مصر بشان المرشح الجديد ودوره والتوقعات المصرية والعربية منه.

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