صور..محافظ سوهاج يبحث تحديد تعريفة ركوب وسائل المواصلات

عقد الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج، اجتماعًا عصر اليوم في إطار برنامج الحكومة للاصلاح الاقتصادي وتحديد تعريفة ركوب وسائل المواصلات، وذلك بحضور اللواء مصطفى مقبل مدير أمن سوهاج، والمحاسب كمال شلبي السكرتير العام، و أعضاء من مجلس النواب و لفيف من القيادات التنفيذية والتشريعية.

وشدد المحافظ، على ضرورة وضع استيكرات على سيارات الميكروباص بمواقف المحافظة الرئيسية، وهم 3 مواقف “سوهاج / أسيوط”، والتي تخدم المنطقة الشمالية، والموقف القبلي والذي يخدم المنطقة الجنوبية، وموقف ساقلتة دار السلام والذي يخدم المنطقة الشرقية، وذلك للالتزام بالتعريفة المحددة وعدم مغالاتها على المواطنين.

كما قرر المحافظ، تذليل العقبات أمام طلبة جامعة سوهاج، وتوفير وسائل انتقال من مراكز سوهاج المختلفة إلي جامعة سوهاج الجديدة مباشرة، بدلًا من تكبدهم عناء الانتقال إلي مدينة سوهاج ثم الي الجامعة.

ومن جانبه استعرض المحاسب كمال شلبي، أعداد السيارات المخصصة لكل مركز من مراكز ومدن سوهاج المختلفة، حيث تم تخصيص 8 سيارات مكروباص لمركز طما، و13 لمركز طهطا، و15 لمركز المراغة، و130 لمركز سوهاج، و15 لمركز المنشاه، و37 لمركز جرجا، و30 لمركز البلينا، و10 لمركز أخميم، و 8 لمركز جهينة، و8 لمركز ساقلتة، وتخصيص عدد 6 سيارات لمركز دار السلام، وهي قابلة للزيادة في حالة وجود ضغط على أي من هذه الخطوط، علي أن تتراوح التعريفة من 2 جنية إلي 6 جنيهات حسب بعد كل مركز من مراكز المحافظة المختلفة وقربه من الجامعة.

كما أكد عبدالمنعم، على ضرورة متابعة حركة المرور اليومية للطرق السريع واختناقات المرورية خاصة بمناسبة حلول العام الدراسي الجديد، وأكد أيضًا على اهتمام الوحدات المحلية بالطرق ونظافتها وتهيأتها إلى جانب أعمال المرور.

كما استجاب عبدالمنعم، لطلاب الجامعة وأولياء الأمور حيال وضع كمين وضباط وأفراد قوة على الطريق لتأمينها ولتسهيل الحركة المرورية وتنظيمها، كما سيتم عمل المطبات الصناعية اللازمة والمطابقة للمواصفات، وإحلال وتجديد المطبات الغير صالحة وسيتم وضع 50 علامة إرشادية وتحذيرية على الطريقان القديم والجديد المؤديان لجامعة سوهاج الجديدة.