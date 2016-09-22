الحجر الصحي يعيد عراقي للحياة بعد توقف قلبه بمطار القاهرة

نجح فريق من الحجر الصحى بمطار القاهرة الجوي، في غجراء عملية مصغرة بعيادة الحجر الصحي، بمبني الركاب رقم “١” لإنقاذ حياة راكب عراقي الجنسية، توقف قلبه قبل دخوله صالة السفر بالمطار مع أسرته.

وصرحت مصادر طبية بالمطار، أنه أثناء متابعة حالة الركاب بصالة المودعين، فوجئ أطباء الحجر الصحي بسقوط راكب “ناجي .م”، ٥١ عامًا، وتم توقيع الكشف الطبي عليه، وتبين أنه توقف قلبه عن العمل.

وعلي الفور قام الدكتور شادى كمال والممرضة أسماء حسين، بعمل إنعاش قلبى رئوي، وعملية مصغرة تم خلالها تركيب انبوب حنجرى وإعطائه الأدوية اللازمة وعاد القلب والتنفس إلى العمل، وأمر الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحي، بالإنابة بسرعة نقل الراكب الي مستشفى هليوبوليس بسيارة إسعاف المطار، وذلك لاستكمال علاجه.