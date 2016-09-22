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رسميًا.. روما أول المدن الـ13 المستضيفة لـ«يورو 2020»

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رسميًا.. روما أول المدن الـ13 المستضيفة لـ«يورو 2020» رسميًا.. روما أول المدن الـ13 المستضيفة لـ«يورو 2020»

يورو 2020

أعلن الاتحاد الأوروبى لكرة القدم “يويفا”، اليوم الخميس، أول المدن الـ13 التي من المقرر أن تستضيف نهائيات يورو 2020 وهى روما الإيطالية، وتستضيف 3 مباريات من دور المجموعات بجانب مباراة واحدة من الدور ربع النهائي.

كان الاتحاد الأوروبى لكرة القدم قد أعلن عن تنظيم بطولة كأس الأمم الأوروبية يورو 2020 فى مختلف أنحاء القارة العجوز، وفقًا للفكرة التي طرحها الفرنسى ميشيل بلاتيني رئيس اليويفا قبل سنوات، على أن توزع على 13 مدينة.

وتنافست 19 مدينة مختلفة على حق استضافة مباريات البطولة، وتنافست مدينتان فقط هما ميونخ الألمانية والعاصمة البريطانية لندن على حق استضافة مباريات الدورين قبل النهائي والنهائي، وفازت بها لندن على أن تقام على استاد “ويمبلي”.

وفازت مدن ميونخ “ألمانيا” وباكو “أذربيجان” وسان بطرسبرج “روسيا” وروما “إيطاليا” وكوبنهاجن “الدنمارك” وبوخارست “رومانيا” وأمستردام “هولندا” ودبلن (“أيرلندا” وبلباو “أسبانيا” وبودابست “المجر” وبروكسل “بلجيكا” وجلاسكو “اسكتلندا”.

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