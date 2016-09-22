غدًا.. وزير الرياضة يحضر نهائي بطولة الأهرام الدولية للاسكواش

يحضر وزير الشباب و الرياضة خالد عبد العزيز، غدًا الجمعة، نهائي بطولة الأهرام الدولية للاسكواش والتي تستضيفها مصر أمام سفح الأهرامات خلال الفترة من 17 إلى 23 سبتمبر 2016 وشارك في البطولة 56 لاعبًا ولاعبة يمثلون 13 دولة.

وأعرب “عبد العزيز” عن سعادته بتأهل لاعبي مصر و سيطرتهم على المربع الذهبي في منافسات السيدات والرجال حيث تواجه نور الشربيني نظيرتها المصرية نور الطيب، بينما تواجه رنيم الوليلي الإنجليزية سارة جين بيري في منافسات السيدات، في حين يواجه محمد الشوربجي نظيره المصرى علي فرج، ويواجه عمر مسعد نظيره المصري كريم عبد الجواد.

وأضاف عبد العزيز أن هذه البطولة تمثل دعمًا كبيرًا للسياحة الرياضة و إضافة لرصيد مصر من تنظيم البطولات المتميزة، مشيرًا إلى أن مصر استضافت عدد من البطولات الهامة في الفترة الأخيرة منها البطولة الفريقة لكرة السلة للناشئات، وبطولة العالم للخماسى الحديث للناشئين، كما تستضيف عدد من البطولات الكبرى في الفترة القادمة منها بطولة العالم للرماية للاطباق المروحية في أكتوبر 2016، وبطولة الجائزة الكبرى للكاراتيه بشرم الشيخ في فبرير القادم، و بطولة كأس العالم للخماسي الحديث في مارس 2017، وبطولة العالم للخماسي الحديث للكبار في سبتمبر المقبل، وكذلك بطولة العالم للكاراتيه، وأيضًا كأس العالم للناشئين في كرة السلة في يوليو 2017.

أ ش أ