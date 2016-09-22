صور… ختام ورشة عمل إعداد الشباب لانتخابات المحليات بأسوان

اختتمت اليوم الخميس فعاليات ورشة العمل التى نظمتها مؤسسة الجنوب للدراسات الاقتصادية والاجتماعية للشباب و استمرت أربعه أيام بمحافظة أسوان ، بعنوان ” مهام عضو المجلس المحلي” بحضور شباب من 4 محافظات من صعيد مصر “الاقصر، قنا، سوهاج وأسوان”، وحاضر فى الورشة حلمي الراوي الخبير الاقتصادي.

و قال عبد الرحيم عوض الله المدير التنفيذى لمؤسسة الجنوب للدراسات الاقتصادية والاجتماعية ان الورشة تناولت ، دورعضو المجلس المحلي في الموافقة والرقابة علي الموازنة المحلية، وكيفيه رفع قدرات الشباب وإعداد الكوادر الشبابية، لخوض الإنتخابات بالمجالس المحلية القادمة “.