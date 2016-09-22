أخبار عاجلة

الرئيس السوداني يصل إلى الكويت في زيارة رسمية -
موعد مباريات التصفيات النهائية لدوري مراكز شباب كرة القدم بالمنيا -
لـ"معاكسته" الطالبات على "فيس بوك".. إيقاف عضو هيئة تدريس "كفر الشيخ" عن العمل -
ضبط صياد يستخدم المبيدات الزراعية لصيد أسماك بحيرة ناصر -
وصول 367 سائحًا ميناء سفاجا لزيارة المعالم السياحية بالأقصر وأسوان -
جميل: جولات ميدانية بمديريات المحافظات استعدادًا لتطبيق لائحة "الخدمة المدنية" -
الإفتاء تطالب وسائل الإعلام العالمية بعدم تحميل الجرائم الإرهابية للمسلمين -
«خُدها ياولدي».. كيف جمعت والدة الأبنودي بين الحبيبين «الخال» و«نهال كمال» -
أسعار أشهر السيارات المستعملة في سوق العاشر -
8 الصبح - النجوم محمود الليثي وأمينة ومصطفى حجاج يقدمون أغنية كان نفسي أعيش" لأحداث تفجير الكنائس -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

صور… ختام ورشة عمل إعداد الشباب لانتخابات المحليات بأسوان

Google+ Print
unnamed (95)

جانب من الفعالية

اختتمت اليوم الخميس فعاليات ورشة العمل التى نظمتها مؤسسة الجنوب للدراسات الاقتصادية والاجتماعية للشباب و استمرت أربعه أيام بمحافظة أسوان ، بعنوان ” مهام عضو المجلس المحلي” بحضور شباب من 4 محافظات من صعيد “الاقصر، قنا، سوهاج وأسوان”، وحاضر فى الورشة حلمي الراوي الخبير الاقتصادي.

و قال عبد الرحيم عوض الله المدير التنفيذى لمؤسسة الجنوب للدراسات الاقتصادية والاجتماعية ان الورشة تناولت ، دورعضو المجلس المحلي في الموافقة والرقابة علي الموازنة المحلية، وكيفيه رفع قدرات الشباب وإعداد الكوادر الشبابية، لخوض الإنتخابات بالمجالس المحلية القادمة “.

 

 

unnamed (96)

unnamed (93)

unnamed (92)

unnamed (91)

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
تعاون مصري- سعودي لتسويق منتجات الإنتاج الحربي داخل المملكة

تعاون مصري- سعودي لتسويق منتجات الإنتاج الحربي داخل المملكة

«دعم مصر»: مواجهة الإرهاب مسئولية كل المصريين

«دعم مصر»: مواجهة الإرهاب مسئولية كل المصريين

الإسكان تطرح مناقصات لتركيب مرافق «دار مصر» بالمدن الجديدة

الإسكان تطرح مناقصات لتركيب مرافق «دار مصر» بالمدن الجديدة

مذيعة المحور لـ«الإرهابيين»: «اقتلوا وخربوا وفجروا.. مصر هتفضل قوية»

مذيعة المحور لـ«الإرهابيين»: «اقتلوا وخربوا وفجروا.. مصر هتفضل قوية»