صور..افتتاح معرض فنى وورشة لتعليم الفنون لطلاب المعاهد الأزهرية بأسوان‎

افتتح الشيخ عبد العزيز الطونابي مدير التعليم النموذجي بمنطقة أسوان الأزهرية، والشيخ محمد الأحسن مدير شئون القرآن الكريم بمنطقة أسوان الأزهرية، معرض وورشة عمل لتعليم الفنون تحت شعار “معرض الفن يجمعنا “، وذلك في إطار أول بروتوكول للتعاون تم عقده بين الأزهر الشريف والمتحف النوبي.

وقال الشيخ عبد العزيز، بأن بروتوكول الأزهر الشريف مع المتحف النوبي، حدث تاريخي لإظهار مواهب طلاب الأزهر، مشيرًا إلي أنه بذلك يقول لكل بيت ولكل أسرة، بأن الازهر ليس بمعزل عن الفن والفنانين ولا عن المتاحف، ولكنه يشارك بمواهب طلابه، وأيضًا يقوم علي تنمية هذه المواهب ورعايتها، وأوصي الطونابي، كل أب وأم ومعلم عندما يلاحظ موهبة لدي أبنه بأن يراعيها، لانها تعتبر إشباع لرغبة الطفل وبذلك نقوم بإحياء تراثنا بهذا الفن العظيم.

وقال المهندس رجب سيد، مصمم معرض متحفي بمتحف النوبة، بأن المعرض فرصة للإبداع وممارسة أولادنا للأنشطة، معولًا علي دور الفن في المجتمع فدور الفن مهم جدًا في حياتنا، لافتًا إلي أن الفن ليس لوحة، ولا لون ولكنه تهذيب للنفس وللأخلاق وتعاملنا واحترامنا وإحساسنا بالأخر.

وأضاف سيد، نحتاج من الجيل الصغير أن يهتم بحصة التربية الفنية ونقوم بتشجيعه عليها لتنمية المواهب وتربية الأخلاق، مشيدًا بالمجهود المبذول من الازهر وطلابه، وتخلل المعرض تقديم شهادات تقدير وجوائز عينية للطالبات المشاركات بأعمالهن الفنية.

وقالت هالة محمد حمادة، معلم أول تربية فنية بمعهد فتيات أسوان النموذجي، بأن المعرض ضم مجموعة من الفنون منها “البروترية، والخط العربي، والطبيعة الصامتة والحرة “،وفي مجال الأشغال الفنية استخدم الطلاب مختلف الخامات “الجلد، والنحاس، والزجاج، والخشب بمختلف أنواعه، والحرق علي الخشب، وفن الأرت وتوليف الخامات”.