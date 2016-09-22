حلول تعقيم غرفة المريض

من الضروري تعقيم غرفة النوم دورياً، خصوصاً بعد شفاء شاغلها من المرض، لا سيما الزكام، وذلك حتى لا تنتشر العدوى في أرجاء المنزل. ولتحقيق هذه الغاية، تفيد النصائح الآتية:

| لا بد من تهوئة الغرفة، يومياً، وذلك من خلال فتح النوافذ عند الصباح، فضلاً عن تعريض المرتبة والوسائد لأشعة الشمس.

| تُمسح الأسطح الداخلية للخزانة مرّة في الأسبوع، بقطعة قماش نظيفة ومبلّلة بماء ساخن، مع ترك الأسطح لتجفّ وحدها.

| يُستخدم القليل من الكلور في مسح الأرضية، مع الاستعانة بالمطهرات التي تقتل البكتيريا في فترة قصيرة لمسح الأسطح.

| يمكن ملء ثلث زجاجة رذاذ بالخل وثُلثيها ماء، مع إضافة بضع قطرات من الليمون للتغطية على رائحة الخل. ويستخدم هذا الخليط في تنظيف الأسطح، بهدف للقضاء على البكتيريا.

| يمنع الدخول بالحذاء إلى الغرفة، إذ قد يحمل الأخير مواد سامة ملتقطة من الشارع.

| يحبذ استخدام النباتات الطبيعية المنعشة، فهي تنقّي الجو من السموم.