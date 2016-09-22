شرطة نيويورك تلقى القبض على الإخوانى بهجت صابر لتحريضه على الوفد المصرى

علمت "اليوم السابع" أن شرطة نيويورك ألقت القبض على الإخوانى بهجت صابر ، بتهمة التحريض على الوفد الإعلامى والبرلمانى المصرى الموجود حاليا فى نيويورك .

وأشارت مصادر إلى أن الشرطة الأمريكية رصدت فيديوهات على اليوتيوب لبهجت صابر، حرض فيها الإخوان المتواجدين فى نيويورك للإعتداء على البرلمانى خالد يوسف وبقية أعضاء الوفد، قبل أن يتم القبض عليه صباح اليوم الخميس، أثناء تسجيله فيديو تحريضى آخر، لافتة إلى أنه يخضع حاليا للتحقيق .

ويعتبر بهجت صابر من القيادات الإخوانية الموجودة فى نيويورك ودائم التحريض على الوفود الإعلامية التى تتواجد بأمريكا، أخرها التى تغطى فعاليات الجمعية العامة للأمم المتحدة .