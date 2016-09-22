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بالصور: جيجي حديد تضرب شاباً على الطريق

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الخميس 22-09-2016 17:27

التقطت عدسات كاميرات الباباراتزي صوراً لعارضة الأزياء الأمريكية من أصل فلسطيني جيجي حديد Gigi Hadid وهي تضرب أحد الشبان في إيطاليا.

 

وفي التفاصيل، عند خروج النجمة البالغة من العمر 21 عاماً من عرض أزياء Max Mara في أسبوع الموضة في إيطاليا، انهالت بالضرب على رجل لم تعرف هويته حتى الآن، كما لم تعرف الأسباب التي دفعتها لذلك.

 

واللافت أن جيجي الغاضبة ظهرت في الصور وكأنها محترفة في القتال بالطريقة التي ضربت فيها الشاب.

 

وكان برفقة جيجي شقيقتها بيلا حديد Bella Hadid التي أبعدت، بمساعدة المرافقين الشخصيين، شقيقتها عن الشاب.

 

 

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سيدتي