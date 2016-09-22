سيرة حياة جورج وسوف الى الشاشة فهل سيكشف أسراره؟

في خطوة مفاجئة أثارت الكثير من الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وخصوصاً على موقع "فايسبوك"، نشرت الصفحة الرسمية الخاصة بالفنان جورج وسوف على هذا الموقع، صورة له تجمعه في منزله بالكاتبة والإعلامية مارلين وهبي، وتم التعليق عليها "أبو وديع مع الكاتبة والإعلامية مرلين وهبه في بداية الجلسات لكتابة قصة حياة أبو وديع".

الكثيرون تساءلوا هل سيكون العمل مسلسلاً تلفزيونياً أو فيلماً سينمائيا، أم أنه سيكون مجرد سرد لقصة حياته.

ولم يعرف ما إذا كان العمل سيلط الضوء على المسيرة الفنية للوسوف فقط أم أنه سيتضمن ايضاً تفاصيل حياته الشخصية، خصوصاً وأنه يعرف عنه تحفظه الشديد حول كل ما يمكن أن يتناول حياته الخاصة وحياة عائلته، التي يتخللها الكثير من التشويق والإثارة، والتي يتم تسريبها الى الإعلام.