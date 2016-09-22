حبس مالك شركة عقارات عامين وتغريمه 5 مليون جنيه بتهمة النصب العقارى

قضت محكمة جنح النزهة، المنعقدة بمصر الجديدة، منذ قليل، بحبس "محمد.ح" رئيس مجلس إدارة شركة "كريشن جروب" للاستثمار العقارى، عامين وإلزامه بكفالة 5 مليون جنيه، عن تهمتى النصب على المواطنين، وبيع وحدات سكنية بمدينة الشروق والساحل الشمالى.

كما قضت المحكمة بالحبس سنتين على "رشا.ع" زوجة المتهم، وإلزامها بكفالة ١٠ آلاف جنيه، بتهمة تزوير شيكات لصالح عملاء الشركة.

يذكر أن نيابة الأموال العامة بشرق القاهرة الكلية، أمرت منذ عدة أسابيع بإحالة رئيس الشركة للمحاكمة الجنائية، بعد تلقى عدة بلاغات تتهمه بالنصب على المواطنين، وبيع وحدات سكنية بمدينة الشروق، وإحدى قرى الساحل الشمالى.