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ضبط مسجل خطر بحوزته سلاح نارى وهيروين بقسم أول كفر الشيخ

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ضبط مسجل خطر بحوزته سلاح نارى وهيروين بقسم أول كفر الشيخ ضبط مسجل خطر بحوزته سلاح نارى وهيروين بقسم أول كفر الشيخ

>كفر الشيخ – محمد سليمان

تمكنت مباحث قسم أول كفر الشيخ، برئاسة المقدم أحمد سكران، تحت إشراف اللواء سامح مسلم مدير أمن كفر الشيخ، من ضبط مسجل خطر بحوزته سلاح نارى وكمية من مسحوق الهيروين المخدر، تم تحرير المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

 

 تلقى اللواء سامح مسلم، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من اللواء أشرف ربيع مدير إدارة البحث الجنائى، والعميد محمد عمار رئيس مباحث المديرية، يفيد بضبط مسجل خطر بحوزته سلاح نارى، فرد خرطوش، و20 طلقة، مطواة قرن غزال، و120 جراما من مخدر الهيروين، و5200 جنيه.

 

تم تحريز المضبوطات، وتحرر عن ذلك المحضر 9065 لسنة 2016، جنايات قسم أول كفرالشيخ، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيق.


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