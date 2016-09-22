نتائج رسمية للانتخابات الأردنية تؤكد حصول الإسلاميين على 16 مقعدا

أعلنت الهيئة المستقلة للانتخابات فى الأردن اليوم الخميس، آخر النتائج الأولية الرسمية التى تؤكد حصول تحالف يقوده الإسلاميون على 16 مقعدا من أصل 130 فى مجلس النواب.

وأعلنت الهيئة خلال مؤتمر صحفى آخر النتائج لعدد من الدوائر الانتخابية، فيما سيعاد الاقتراع لثلاث مقاعد فى دائرة بدو الوسط بعد تعرض صناديق اقتراع لاعتداء.

وأكدت النتائج الأولية حصول "التحالف الوطنى للإصلاح" بقيادة حزب جبهة العمل الإسلامي، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، على 16 مقعدا وهو ما توقعه الإسلاميون.

وبذلك حصد التحالف 12,3% من مقاعد مجلس النواب وأصبح أكبر كتلة معارضة تحت القبة، فيما ذهبت باقى المقاعد إلى غالبية من أبناء العشائر ورجال الأعمال الموالين للدولة.

ولا تؤثر إعادة الاقتراع فى دوائر بدو الوسط على حظوظ التحالف الإسلامى بسبب عدم وجود مرشحين لديه فى تلك الدائرة.

يذكر أن الحزب حصل فى انتخابات عام 1989 على 22 مقعدا من اصل 80 فى مجلس النواب.

وقاطع حزب جبهة العمل الإسلامى انتخابات عامى 2010 و2013 احتجاجا على نظام "الصوت الواحد" بشكل رئيسى و"التزوير" فى الانتخابات، بحسب قوله.

وكان يعمل بنظام "الصوت الواحد" المثير للجدل منذ التسعينات، وينص على صوت واحد للناخب لاختيار مرشح واحد.

وأقرت الحكومة فى 31 أغسطس الماضى مشروع قانون انتخابى جديد الغى "الصوت الواحد" وخفض عدد مقاعد مجلس النواب إلى 130، ويتيح للناخب التصويت لأكثر من مرشح ضمن نظام القائمة النسبية المفتوحة.

وحصلت النساء على خمس مقاعد من خلال التنافس حتى الآن تضاف إلى 15 مقعدا مخصصة لهن ضمن نظام يعرف بالكوتا، فيما لم يحسم أمر دائرة بدو الوسط بعد.

وقال جهاد المومني، الناطق باسم الهيئة، لفرانس برس "بحسب النتائج الأولية سيكون هناك 20 امراة على الأقل تحت القبة فقد حصلت خمس نساء على مقاعدهن بالتنافس".

وبالإضافة الى مقاعد النساء، يخصص قانون الانتخاب تسعة مقاعد للمسيحيين وثلاثة للشركس والشيشان.

وأدلى الثلاثاء نحو 1,5 مليون ناخب بأصواتهم، من أصل 4,1 مليون يحق لهم التصويت، مقارنة ب1,2 مليون مقترع فى انتخابات عام 2013.