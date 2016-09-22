مدرب الإسماعيلي بعد الفوز على الإنتاج : لم نصل للمستوى المطلوب

أعرب عماد سليمان المدير الفنى للنادي الإسماعيلي، عن سعادته البالغة بفوز فريقه على الإنتاج الحربي بهدف نظيف فى المباراة التي جرت بينهما باستاد الإسماعيلية ضمن فعاليات الأسبوع الثاني للدوري.

وأضاف أنه حاول خلال الفترة التى أعقبت لقاء فريقه أمام الأهلي فى الأسبوع الأول والتي خسرها الدراويش بهدف نظيف رفع الروح المعنوية وتغيير طريقة اللعب وبعض اللاعبين لتحقيق الثلاث نقاط، وهو ما تحقق بالفعل أمام فريق قوي مثل الإنتاج الحربي.

واعترف “سليمان” أن انسجام اللاعبين لم يصل للدرجة المطلوبة نظرًا لأنه استلم المهمة متاخرًا منذ شهر فقط، وهو ما أدى إلى عدم فرض أسلوبه بشكل كامل حتى الآن، إلا أنه عاد وأشاد بسرعة استجابة اللاعبين لفكره.