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مقتل « أنجلينا جولي » أثناء محاربة «داعش»

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لقيت محاربة كردية مصرعها على يد تنظيم داعش، والتي يُطلق عليها لقب «أنجلينا جولي كردستان»، لوجود تشابه كبير بينها وبين ممثلة هوليوود الشهيرة .

وقُتلت «آسيا» أثناء الاشتباك العنيف بين المقاتلين الأكراد والتنظيم الإرهابي، حسبما ذكرت صحيفة «الإندبندنت» البريطانية.

ورغم تأكيد صفحة «نريد الحرية لكردستان» على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، خبر مقتل «آسيا»، حيث قالت الصفحة إنها استشهدت في معركة ضد داعش، إلا أنه لم يتم التحقق من مقتلها بشكل كامل، في حين يزعم البعض مقتلها خلال اشتباك بين القوات السورية الديمقراطية والمعارضة السورية المدعومة من تركيا.

وتنتمي «آسيا» لوحدات الحماية النسائية، والتي تضم حوالي من 7 آلاف إلى 10 آلاف مقاتلة كردية، وتعد أحد فروع الوحدات الكردية الشعبية للحماية، الموالية لحزب الاتحاد الديمقراطي في الإقليم الكردي بسوريا، وتضم تلك الوحدات 50 ألف مقاتل، منهم 20%، والتي لعبت دورًا رئيسيًا في مكافحة تنظيم داعش.

كانت آسيا انضمت لتلك الوحدات في عام 2014، وشاركت في عدة معارك لمقاومة تنظيم داعش، وردعه عن الإقليم الكردي.

وكانت صور المقاتلة الحسناء، التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي أثناء عملية «منبج» الأخيرة، هي السبب وراء منحها لقب «أنجلينا جولي كردستان»، حيث وجد مستخدمو الإنترنت تشابها كبيرا بينها وبين الممثلة الهوليوودية.

 

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رئيس قسم الأخبار