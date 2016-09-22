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«غالي» يقود تشكيل الأهلي في مواجهة المقاولون العرب بالدوري

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«غالي» يقود تشكيل الأهلي في مواجهة المقاولون العرب بالدوري «غالي» يقود تشكيل الأهلي في مواجهة المقاولون العرب بالدوري

حسام غالي

أعلن الجهاز الفني للأهلي بقيادة حسام البدري، تشكيل فريقه في مواجهة المقاولون العرب، المقرر إقامتها في تمام الثامنة مساءً ضمن مباريات الجولة الثانية من بطولة الدورى العام.

وجاء التشكيل كالتالي:

فى حراسة المرمى شريف إكرامي.

خط الدفاع علي معلول وأحمد فتحي وسعد سمير ومحمد نجيب.

خط الوسط حسام غالي وحسام عاشور وعبد الله السعيد ومؤمن زكريا ووليد سليمان.

خط الهجوم عمرو جمال.

بينما يجلس على الدكة أحمد عادل عبد المنعم، صبرى رحيل، عماد متعب، جون أنطوى، عمرو السولية، محمد هانى، كريم نيدفيد، فيما تم استبعاد ميدو جابر وحمدى زكي.

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