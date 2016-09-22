أخبار عاجلة

الرئيس السوداني يصل إلى الكويت في زيارة رسمية -
موعد مباريات التصفيات النهائية لدوري مراكز شباب كرة القدم بالمنيا -
لـ"معاكسته" الطالبات على "فيس بوك".. إيقاف عضو هيئة تدريس "كفر الشيخ" عن العمل -
ضبط صياد يستخدم المبيدات الزراعية لصيد أسماك بحيرة ناصر -
وصول 367 سائحًا ميناء سفاجا لزيارة المعالم السياحية بالأقصر وأسوان -
جميل: جولات ميدانية بمديريات المحافظات استعدادًا لتطبيق لائحة "الخدمة المدنية" -
الإفتاء تطالب وسائل الإعلام العالمية بعدم تحميل الجرائم الإرهابية للمسلمين -
«خُدها ياولدي».. كيف جمعت والدة الأبنودي بين الحبيبين «الخال» و«نهال كمال» -
أسعار أشهر السيارات المستعملة في سوق العاشر -
8 الصبح - النجوم محمود الليثي وأمينة ومصطفى حجاج يقدمون أغنية كان نفسي أعيش" لأحداث تفجير الكنائس -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

حبس 5 أطفال لمدة 5 أعوام في التظاهر ضد اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية

Google+ Print
حبس 5 أطفال لمدة 5 أعوام في التظاهر ضد اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية حبس 5 أطفال لمدة 5 أعوام في التظاهر ضد اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية

22 سبتمبر 2016 | 7:22 مساءً

أرشيفية

قضت محكمة الطفل برئاسة المستشار محمد نافع، بمعاقبة 5 من الأطفال القصر بالحبس 5 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه فى اتهامهم بالتظاهر في 25 أبريل الماضي، اعتراضًا على اتفاقية إعادة ترسيم الحدود المصرية ، التي انتقلت على إثرها جزيرتي «تيران وصنافير» للسعودية.

ونسبت النيابة إلى المتهمين الذين ألقى القبض عليهم خلال اشتراكهم بمظاهرات ميدان المساحة في الدقي ومنطقة العجوزة في ذكرى “25 أبريل”، احتجاجًا على اتفاقية ترسيم الحدود بين والمملكة العربية السعودية تهم التظاهر بدون تصريح، الانضمام لجماعة إرهابية، وتكدير السلم والأمن العام.

2016-09-22

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
تعاون مصري- سعودي لتسويق منتجات الإنتاج الحربي داخل المملكة

تعاون مصري- سعودي لتسويق منتجات الإنتاج الحربي داخل المملكة

«دعم مصر»: مواجهة الإرهاب مسئولية كل المصريين

«دعم مصر»: مواجهة الإرهاب مسئولية كل المصريين

الإسكان تطرح مناقصات لتركيب مرافق «دار مصر» بالمدن الجديدة

الإسكان تطرح مناقصات لتركيب مرافق «دار مصر» بالمدن الجديدة

مذيعة المحور لـ«الإرهابيين»: «اقتلوا وخربوا وفجروا.. مصر هتفضل قوية»

مذيعة المحور لـ«الإرهابيين»: «اقتلوا وخربوا وفجروا.. مصر هتفضل قوية»