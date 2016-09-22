حبس 5 أطفال لمدة 5 أعوام في التظاهر ضد اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية

قضت محكمة الطفل برئاسة المستشار محمد نافع، بمعاقبة 5 من الأطفال القصر بالحبس 5 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه فى اتهامهم بالتظاهر في 25 أبريل الماضي، اعتراضًا على اتفاقية إعادة ترسيم الحدود المصرية السعودية، التي انتقلت على إثرها جزيرتي «تيران وصنافير» للسعودية.

ونسبت النيابة إلى المتهمين الذين ألقى القبض عليهم خلال اشتراكهم بمظاهرات ميدان المساحة في الدقي ومنطقة العجوزة في ذكرى “25 أبريل”، احتجاجًا على اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والمملكة العربية السعودية تهم التظاهر بدون تصريح، الانضمام لجماعة إرهابية، وتكدير السلم والأمن العام.