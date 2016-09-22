كارلو أنشيلوتي: «زيدان» يتمتع بكاريزما واحترام لاعبي مدريد

قال الإيطالى كارلو أنشيلوتى، المدير الفنى لبايرن ميونيخ الألماني، اليوم الخميس، إن زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد يتمتع بكاريزما واحترام اللاعبين.

وأضاف أنشيلوتي، في مقابلة نشرتها صحيفة ليكيب الفرنسية اليوم الخميس، أن تدريب زيدان للنادي الملكي أمر جيد له وللنادي.

وتابع “رأيته عندما كان مساعدى، السر يكمن فى أنه يتمتع باحترام اللاعبين، كانت هناك مشكلات بين اللاعبين وبنيتيز وبوصول زيزو تغير كل شئ، اللاعبون أصبحوا تحت خدمة المدرب الفرنسي”.

وأكد أنشيلوتى أنه نصح زيدان بالبقاء في مدريد عندما تلقى قبل عامين عرضًا من نادي جيروندين دو بوردو، ورحب بقراره بقبول تدريب ريال مدريد كاستيا “الرديف”.

وأوضح المدرب الإيطالى “زيدان اجتهد كثيرًا، تحلى بالشجاعة ليعمل معي كمساعد وتدريب كاستيا، يعرف النادي جيدًا، اعتقد أن ريال مدريد به أجواء جيدة”.

وأشار أنشيلوتي إلى أن الفارق الرئيسى بين بايرن ميونخ وريال مدريد بالنسبة له هو رئاسة النادي، قائلًا “الشىء الجديد هنا أن الرئيس الشرفى بيكنباور كان لاعبًا وبالتالي يدرك بسهولة ما يحدث”.

وأضاف “فى مدريد هناك الكثير من الضغط الخارجي، الكثير من الصحف والإذاعات ومحطات التليفزيون، هذا ملحوظ، في ألمانيا الأجواء مختلفة”.

من ناحية أخرى، أعرب أنشيلوتي عن اعتقاده بأن فرق ريال مدريد وبرشلونة ومانشستر سيتى وباريس سان جيرمان هي الأخطر أمام البايرن في دورى أبطال أوروبا، متمنيًا تجنبها قبل نصف نهائي البطولة.

وعن أتلتيكو مدريد وصيف نسخة العام الماضى ومنافسه في الجولة الثانية بدور المجموعات الأسبوع المقبل، قال أنشيلوتي “المباريات لا تكون سهلة إطلاقًا أمامهم بسبب أسلوبهم المنظم وشراستهم الهجومية وكثافتهم”.