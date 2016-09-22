الجيش اللبناني: اعتقال زعيم “داعش” في مخيم فلسطيني

قال الجيش اللبناني في بيان نشرته الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية إن زعيم تنظيم داعش في مخيم عين الحولة قد تم اعتقاله اليوم الخميس.

وقال الجيش إن قوة تابعة لمديرية المخابرات اعتقلت أمير التنظيم وهو فلسطيني يدعى عماد ياسين في حي الطوارىء داخل المخيم.

وأضاف البيان “المدعو ياسين المطلوب بموجب عدة مذكرات توقيف كان قبيل إلقاء القبض عليه بصدد تنفيذ عدة تفجيرات إرهابية ضد مراكز الجيش ومرافق حيوية وسياحية وأسواق تجارية وتجمعات شعبية وأماكن سكنية في أكثر من منطقة لبنانية وذلك بتكليف ومساعدة من قبل منظمات إرهابية خارج البلاد.”

وقال البيان إن التحقيق أجري معه “بإشراف القضاء المختص”.

ويقع مخيم عين الحلوة قرب مدينة صيدا الساحلية في جنوب لبنان وكثيرا ما شهد نزاعات بين الفصائل تحولت إلى عنف دام.

ولا تخضع المخيمات الفلسطينية في لبنان لسلطة أجهزة الأمن اللبناني وتسيطر عليها قوة فلسطينية مشتركة.

وقال مصدر أمني إن ياسين الذي كان عضوا في إحدى الجماعات الإسلامية قبل بروز داعش “كان مطلوبا للقضاء اللبناني بعدة مذكرات توقيف لقيامه بأعمال إرهابية والتخطيط لتفجيرات واسعة في الجنوب وجبل لبنان”.

وقالت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام وشهود عيان إن عددا من سكان المنطقة فروا بعد إلقاء القبض عليه.

ووقعت اشتباكات بالأسلحة الرشاشة في السوق المركزي بالمخيم ليل الاربعاء بين أعضاء من حركة فتح وجماعات إسلامية.