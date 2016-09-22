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«فتح»: رسائل أيوم مازن أمام الأمم المتحدة كانت موجهة للسلطة الإسرائيلية

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«فتح»: رسائل أيوم مازن أمام الأمم المتحدة كانت موجهة للسلطة الإسرائيلية «فتح»: رسائل أيوم مازن أمام الأمم المتحدة كانت موجهة للسلطة الإسرائيلية

ديمتري ديلياني

قال عضو المجلس الثوري لحركة فتح، ديمتري ديلياني، إن أبرز الرسائل التي وجهها الرئيس الفلسطيني محمود عباس “أبو مازن”، خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، التمسك بمبادرة السلام العربية، وضرورة اعتذار بريطانيا للشعب الفلسطيني بسبب وعد بلفور.

وأضاف ديلياني خلال مداخلة هاتفية له على شاشة “الغد” ، مع الإعلامي محمد عبد الله، أن من ضمن الرسائل التي وجهها الرئيس أبو مازن، ضرورة أن تتحمل بريطانيا المسئولية القانونية والسياسية والمالية بسبب وعد بلفور.

وأوضح ديلياني أن معظم رسائل الرئيس الفلسطيني أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، كانت موجهة للسلطة الإسرائيلية التي ترفض السلام، وترفض كل المبادرات العربية وغيرها من المبادرات.

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