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وزير الخارجية: الرئيس السيسى لم يعلن دعمه لـ"ترامب".. والقرار للأمريكان

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وزير الخارجية: الرئيس السيسى لم يعلن دعمه لـ"ترامب".. والقرار للأمريكان وزير الخارجية: الرئيس السيسى لم يعلن دعمه لـ"ترامب".. والقرار للأمريكان

>حنان فايد

قال سامح شكرى، وزير الخارجية المصرى،  تعليقا على موقف الرئيس عبد الفتاح السيسى من  مرشح الرئاسة الأمريكية دونالد ، : "الرئيس لم يعلن دعمه لترامب فى لقاءه الأخير مع السى إن إن، وإجابته كانت ردًا على سؤال محدد، وهو هل يمكن لترامب أن يكون رئيسا قويا ، وكانت إنه مؤهل لذلك".

وأوضح "شكرى" فى حواره مع "سى إن إن"،  إن القرار فى النهاية يعود للشعب الأمريكى، ولكن كلا المرشحين قادر على قيادة الولايات المتحدة.

فى سياق منفصل، نفى سامح شكرى لجوء حكومة الوحدة الوطنية الليبية للميليشات، مشددا على أنها فقط تحاول إنشاء حرس جمهورى.

 

وقال إن حكومة الوحدة الوطنية هى الجهة الوحيدة التى يمكن الاعتراف بها فى ليبيا، وعلينا إدراك أن المناطق التى تسيطر عليها داعش وتنظيمات إرهابية أخرى، بها مقاتلين أجانب وليسوا ليبيين.

 


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