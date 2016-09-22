وزير الإسكان من البرلمان يعلن تطبيق نظام التسعيرة المتدرجة لمياه الشرب

كشف الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق، عن وضع نظام جديد لحساب تسعيرة مياه الشرب، حيث سيتم تطبيق نظام التعريفة المتدرج.

وقال مدبولى، خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب اليوم الخميس، برئاسة المهندس معتز محمود، إن النظام الجديد سيتم تطبيقه قبل نهاية العام الحالى وسيعرض على البرلمان قبل تنفيذه فعليا.

من جانبه، قال النائب إيهاب منصور رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، وعضو لجنة الإسكان، إن تطبيق نظام التسعيرة التدريجية سيؤدى إلى خفض أسعار المياه على المواطنين، حيث سيتم حساب المواطن بمجرد تجاوز استهلاكه الشريحة الأولى بشكل تدريجى على الشريحة الثانية.