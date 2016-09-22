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المرور: إغلاق جزئى للطريق الدائرى بسبب أعمال صيانة لمدة 3 أيام

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المرور: إغلاق جزئى للطريق الدائرى بسبب أعمال صيانة لمدة 3 أيام المرور: إغلاق جزئى للطريق الدائرى بسبب أعمال صيانة لمدة 3 أيام

>كتب عبد الرحمن سيد

قال مصدر أمنى إن الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء عادل زكى مساعد الوزير للمرور، ستجرى عملية إغلاق جزئى للطريق الدائرى، بسبب أعمال صيانة لفواصل معدنية بمنطقة القوس الغربى، لمدة 3 أيام مع شركة المقاولون العرب، وسط انتشار الخدمات المرورية.

 

وأضاف المصدر لـ"اليوم السابع" أنه سيتم تجديد وصيانة 3 فواصل معدنية بالطريق الدائرى لمسافة 150 مترًا فى المنطقة من مطلع ميدان الرماية والطريق الصحراوى حتى منطقة المريوطة بمنطقة كوبرى 9 د، لافتًا إلى أن الطريق يبلغ 4 حارات مرورية وسيتم غلق ثلثه، بسبب الأعمال وفتح باقى الطريق أمام حركة السيارات.

 

وأوضح المصدر أن تلك الأعمال ستبدأ الساعة 12 ليلا الخميس وحتى 6 صباحا الأحد المقبل، وسيتم تعيين الخدمات المرورية والعلامات الإرشادية اللازمة بمحيط الأعمال، بناءً على توجيهات اللواء عادل زكى مساعد الوزير للمرور، وستقوم الشركة المنفذة بوضع المساعدات الفنية الكافية، لتأمين منطقة الأعمال من إضاءة ومخاريط وطواحين ضوئية وفواصل حركة وعلامات إرشادية وتحذيرية.


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