وزير الخارجية يلتقي رئيس مجلس الأمن على هامش اجتماعات الأمم المتحدة

صرح المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن سامح شكري وزير الخارجية التقى، اليوم الخميس، مع وزير خارجية نيوزيلندا بصفته رئيس مجلس الأمن خلال شهر سبتمبر، حيث تركز اللقاء على مناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال مجلس الأمن خلال الشهر الحالي، ومن ضمنها موضوع أمن الملاحة الجوية، وموضوع اتفاقية حظر التجارب النووية، فضلًا عن الموضوعات المرتبطة بالشرق الأوسط والمدرجة على جدول أعمال المجلس مثل القضية الفلسطينية وسوريا وليبيا.

وأوضح أبو زيد، أن رئيس مجلس الأمن حرص خلال اللقاء على الاستماع إلى تقييم الوزير شكري لتطورات القضية الفلسطينية والجهود المبذولة لإعادة إحياء المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية، والدور الذي تقوم به مصر لتسوية الأزمة الليبية من خلال تواصلها مع كافة الأطراف داخل ليبيا وخارجها بشأن سبل حل هذه الأزمة، فضلًا عن تقييم مصر لنتائج اجتماع مجموعة الدعم الدولية لسوريا التي عقدت اجتماعها أمس في نيويورك، وينتظر أن تعقد اجتماعًا أخر يوم الخميس ٢٢ الجاري على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.