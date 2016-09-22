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الخارجية الروسية: نتعاون مع القاهرة لتوفير المستوى الأمني المطلوب للسياح الروس

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الخارجية الروسية: نتعاون مع القاهرة لتوفير المستوى الأمني المطلوب للسياح الروس الخارجية الروسية: نتعاون مع القاهرة لتوفير المستوى الأمني المطلوب للسياح الروس

بوجدانوف

التقى ميخائيل بوجدانوف نائب وزير الخارجية الروسى، اليوم الخميس، بوزير الطيران المدنى شريف فتحى، حيث تم التأكيد خلال اللقاء على عزم موسكو والقاهرة، العمل بشكل مشترك من أجل توفير المستوى المطلوب لأمن مواطني روسيا، في المطارات والمنتجعات المصرية.

ونشرت الخارجية الروسية بيانًا قالت فيه، “إنه خلال اللقاء تمت مناقشة المسائل القائمة على صعيد التعاون الروسي المصري المتعدد الجوانب”، وذلك بحسب ما نشرته وكالة سبوتنيك .

هذا وسبق لوزير النقل الروسي سوكولوف أن أعلن، في نهاية أغسطس الماضي، أن وزارته تلقت إفادة رسمية من الجانب المصري حول امتثال مطار القاهرة لمتطلبات أمن الطيران، ووفقًا لسوكولوف، في حال التأكد من ذلك بنتيجة التفتيش، سيتم إعداد تقرير بهذا الشأن ورفعه إلى قيادة الدولة وإلى الروسية.

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