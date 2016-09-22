الصين تتطلق تليسكوب «فاست».. مجال رؤيته أكبر من «هابل» بـ300 مرة

تستعد الصين لافتتاح أكبر تلسكوب لاسلكي في العالم، يبدأ العمل به في الخامس والعشرين من الشهر الحالي، ويعمل على اكتشاف الفضاء الخارجي، والبحث عن مقومات الحياة في الكواكب الأخرى.

ويعد تليسكوب “فاست” الصيني هو الأكبر من نوعه، إذ يمتد على مساحة قدرها 30 مرة مساحة ملعب كرة قدم، فيما يبلغ ارتفاعه نحو 500 متر، وقد بني التلسكوب بتكلفة 1.2 مليار يوان “180 مليون دولار” فوق جبل في إقليم قويتشو جنوبي غربي الصين، بعد عمل استمر 5 سنوات حيث رحلت السلطات الصينية 9 آلاف من سكان الجبل جبريًا، بعدما قامت بنقلهم إلى منطقة تبعد 5 كيلومترات بعيدًا عن التلسكوب، فيما جرى تقديم مساعدات مالية لهم من الحكومة تبلغ 1.838 دولارًا.

ويتميز تلسكوب “فاست” بعدسة قطرها يزيد عن 2 متر، لذا فهو يتمتع بمجال رؤية أوسع 300 مرة من التلسكوب هابل، كما يحافظ على نفس مستوى دقة ووضوح الصورة ويمكن للتلسكوب مسح 40% من الكون في مدة أقصاها 10 سنوات، وهو ما يخلق مجال أوسع للبحث في الفضاء واكتشاف المزيد من الكواكب، إذ أنه مبطن بـ 4.600 لوحة ثلاثية لعكس وتركيز موجات الراديو، وهذا ما سيتيح للعلماء رصد موجات لاسلكية عبر عشرات مليارات السنوات الضوئية.

لذلك سيكون التلسكوب الصيني ذو جودة وكفاءة أعلى مقارنةً بتلسكوب هابل، الذي استغرقت ناسا نحو 3 سنوات ونصف لتصحيح مشاكل في مرآة التلسكوب الأميركي، إلا أن تشنغ شياو نيان نائب رئيس المركز الوطني للفلك التابع لأكاديمية العلوم الصينية التي شيدت التلسكوب قال إن فاست تجاوز كل تلك العقبات.

ويمتلك التليسكوب الصيني العديد من الخصائص التكنولوجية التي تمكنه من إجراء العديد من العمليات الفضائية، مثل التعدين الكويكبي، واكتشاف الحياة على الكواكب الأخرى في المجرات الكونية، وسيساعد في إرسال العديد من البعثات المأهولة إلى المريخ وتطمح الصين إلى إرسال رجل للقمر بحلول العام 2036، وكذلك بناء محطة فضائية هناك، وهو ما بدأت في العمل عليه بالفعل ويبدو أن السباق بين الصين وأميركا في كل المجالات مستمر، حيث تصر الصين على أن برنامجها علمي، بينما تقول وزارة الدفاع الأمريكية إن قدرات الصين المتعلقة بأبحاث الفضاء زادت، وأنها تهدف بذلك منع خصومها من استخدام إمكانياتهم في الفضاء حال وقوع أزمات.