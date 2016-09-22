السماح لعبارة بمغادرة ميناء سفاجا و على متنها 1900 راكب من العاملين بدول الخليج‎

أكد ملاك يوسف المتحدث الإعلامى لهيئة موانىء البحر الاحمر أن لجنة من هيئة السلامة البحرية قامت بالتفتيش المفاجىء على العبارات و السفن العاملة بميناء سفاجا و أصدرت قرارها بتمكين العبارة أمانة من السفر .

و بناء على ذلك قامت إدارة الميناء بالسماح للركاب بدخول الميناء و بدء صعود الركاب للعبارة إلا إنه أثناء تحميل العبارة أصدرت هيئة السلامة البحرية تعليمات بعدم السماح للعبارة بالسفر لأسباب غير معروفة مما أدى لقيام الركاب بالتجمهر و الاحتجاج على عدم سفر العبارة.

و على الفور قامت إدارة ميناء سفاجا بإخطار اللواء مهندس هشام أبو سنه رئيس الهيئة الذى قام بدوره بالتدخل السريع لحل المشكلة و تم التنسيق مع اللواء خالد زهران رئيس هيئة السلامة البحرية و تم إصدار تعليمات فورية لتمكين العبارة من السفر و عدم تعطيل الركاب .

و جار صعود الركاب على العبارة و البالغ عددهم حوالى 1900 راكب من العمالة المصرية بدول الخليج متجهة إلى ميناء ضبا الصعودى .